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越南水产品在美国市场的机遇和挑战

美国一直是越南最大的水产品出口市场，近5年来，越南水产品对美国的年均出口额达15亿美元至21亿美元左右。因此，美国经济和政治波动一直对越南水产品出口活动产生一定影响。特朗普当选美国总统后，各专家认为，越南水产品等出口商品将面临新的机遇和挑战。

美国一直是越南最大的水产品出口市场，近5年来，越南水产品对美国的年均出口额达15亿美元至21亿美元左右。因此，美国经济和政治波动一直对越南水产品出口活动产生一定影响。特朗普当选美国总统后，各专家认为，越南水产品等出口商品将面临新的机遇和挑战。

越南水产品加工与出口协会媒介总监黎姮表示，在中美贸易紧张局势加剧的背景下，美国供应链和商品进口将持续发生转移。美国市场对水产品的需求量巨大，而近年来，越南水产品的质量日益提高，有助于保持和扩大其在该市场的地位。其中，虾类和查鱼是越南的主要出口产品，在国际市场尤其是美国市场上占有一定地位。因此，越南将成为美国进口商优先考虑的替代水产品供应国之一，为增加市场份额提供了机会。

然而，黎姮表示，越南企业也要面临反倾销税、反补贴税以及对产品质量的严格要求等贸易防御措施。因此，为促进越南水产品对美国市场的出口，越南水产品企业应主动且灵活地适应市场动荡。

 

另外，出口水产品必须遵守美国食品药品监督管理局（FDA）关于食品卫生安全和防疫的规定，同时保障可持续生产和严格的质量控制，以满足市场提高的要求。

Sao Ta食品股份公司董事长胡国力表示，过去几年，越南在美国市场的虾类供应国中排名第四，市场份额稳定在8%左右；仅次于印度（31%）、厄瓜多尔（26%）和印度尼西亚（17%）。

虾类市场专家金秋透露，2024年前10月，越南虾类对美国出口额达6.46亿美元，较2023年同期增长10%。美国是越南虾类进口的最大单一市场，占越南虾类出口总额的20%。

 

除了价格问题外，美国客户和消费者对可持续发展、环境保护和社会责任相关问题越来越感兴趣。因此，越南水产品企业应采用符合国际标准（GlobalGAP、ASC、MSC）的可持续养殖方法，公开生产过程信息和原材料的原产地，与美国消费者和合作伙伴建立信任。同时，越南企业要提高竞争力，制定快速应对市场关税政策和贸易救济措施的变化。

对于查鱼产品，根据2024年9月公布的第20次反倾销案件行政复议（POR20）的初裁，两家被告企业和其他六家企业需要缴纳的反倾销税为零。这一初步结果对越南查鱼和巴沙鱼出口企业来说是一个乐观的信号。

越南水产品加工与出口协会预测，到2025年，水产品市场可能面临新的挑战，特别是来自美国对中国商品新税收政策的挑战。这可能会引起2024年最后几个月的进口激增，为越南水产品企业创造机会，但也要求他们认真准备，以应对运费上涨、原材料缺乏等风险。除美国市场外，越南水产品企业需要有效利用自由贸易协定（FTA）来继续扩大市场并巩固其地位。（完）

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越南国会主席陈青敏接待后江省选民

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