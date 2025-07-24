越南水产品在新加坡市场巩固地位，市场份额占有率超10%

根据新加坡企业发展局的统计数据，今年上半年新加坡从越南进口的水产品（编码HS03）总额达5720万新元（约合4233万美元），同比2024年增长10.8%，占新加坡水产品进口市场份额的10.2%。越南目前暂居新加坡第三大水产品供应国，仅次于马来西亚和印尼。



在越南出口至新加坡的各类水产品中，冷藏/冷冻鱼片及鱼肉（编码0304）为进口金额最高的品类，上半年达2900万新元，同比增长2.1%，占该市场份额的29.6%。越南这类产品在新加坡市场继续保持主导地位。



除冷藏/冷冻鱼片外，越南还有两个出口品类在新加坡市场具有较大价值，分别为加工或未经加工的甲壳类动物（编码0306）和软体动物（编码0307），进口金额分别为1250万新元和710万新元，市场份额分别为9.4%和12.4%。



据越南驻新加坡商务参赞高春胜透露，2024年，越南超越日本，连续12个月保持新加坡第五大水产品供应国地位。2025年第一季度，越南再进一步，超越中国，升至第四位。今年上半年，越南已升至第三。未来，在新加坡水产品进口市场规模保持稳定的前提下，越南有望继续巩固其在冷藏/冷冻鱼片品类的优势地位。



不过，对于其它品类，特别是0306和0307两类产品，越南水产品除了面临来自马来西亚和印尼的激烈竞争，还将继续与来自中国、日本和印度的水产品争夺市场份额。（完）

越通社