越南水产品出口有所增加

据越南水产加工与出口协会（VASEP）称，2025年1月，越南水产品出口总额达7.743亿美元，比2024年同期增长3.3%。与2024年同期相比，这是一个积极的结果。

其中，虾类继续成为增长最快的产品，出口额达3亿美元，占水产品出口总额的39%。 Vasep公关总监黎姮援引荷兰合作银行（Rabobank）的一份报告称，全球虾类产业正处于重新平衡阶段，其中，生产国倾向于降低产量增长以缩小供需差距。预计这将有助于虾类价格在 2025 年上半年逐步回升，尤其是美国和欧盟等市场的需求改善。

然而，越南虾类的主出口市场之一——中国市场正面临消费需求下降情况。中产阶级消费习惯的改变，加上收入压力，导致白虾消费量下降。

与此同时，越南查鱼在2025年第一个月继续面临困难。尽管由于供应不足，查鱼价格猛增，但2025年1月查鱼出口额仅达1.23亿美元，同比下降25％以上。不过，由于美国于1月17日签署了取消对越南出口鱼片反倾销税的双边协议，企业仍期待查鱼在美国市场的出口将会增长。

就金枪鱼而言，1月份出口额达6500多万美元，同比下降17.7%。可喜的是，美国、欧盟等重要市场对金枪鱼的需求正在稳步增长，有助于越南金枪鱼出口在2025年实现复苏。最大的机遇来自主要市场，尤其是美国的关税政策变化，可提高越南金枪鱼的竞争力。

2025年，全球水产品市场预计将经历许多波动，因为消费者习惯、关税政策等的变化和供需波动等因素将影响越南水产品出口。特别是美国等主要市场的需求下降，将对虾类、查鱼和金枪鱼等产品产生重大挑战。

开发增值产品、提高产品质量和开拓新的出口市场将成为越南水产品产业未来实现可持续发展的决定性因素。（完）