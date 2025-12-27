据越通社驻新加坡记者报道，近两年来，越南水产品日益满足新加坡市场需求，进口额持续大幅增长。2025年内取得的突破增长显示，越新两国在水产业领域的合作机遇不断拓展，为进一步深化两国全面战略伙伴关系内涵作出积极贡献。



新加坡企业发展局的统计数据显示，2024年，越南水产品首次由新加坡第六大水产品出口伙伴上升至第五位。2025年第一季度，越南水产品继续保持增长势头，跃升至第四位。累计2025年前9个月，越南稳居新加坡第三大水产品出口伙伴。这表明，随着新加坡国内消费偏好以及越南国家品牌和产品质量不断提升，越南水产品在当地市场的重要地位日益凸显。



新加坡水产业协会主席肯尼思·谢亚（Kenneth Chia）表示，越新双边贸易在过去20多年间保持稳健增长，许多新加坡企业将越南视为重要的水产品进口来源。越南企业在满足新加坡市场相关要求方面表现良好。



越南水产业在新加坡市场实现增长突破，得益于多方面因素，包括有效利用各项自由贸易协定，全面落实促进出口的相关政策，以及各部委、地方政府、行业协会的积极参与和越南水产企业的主动作为。越南驻新加坡商务机构在推动双向经贸对接方面也发挥了重要作用。

东盟是越南的重要合作伙伴，也是面向全球市场的货物流通门户，因此在越南对外贸易中具有重要地位。在东盟国家中，新加坡凭借完善的物流体系、港口和仓储条件以及区域领先的金融体系，成为全球水产品贸易的重要中转地和枢纽。因此，加强与东盟整体，尤其是与新加坡的贸易合作，有助于越南保持出口增长的稳定性。



多重因素的叠加，为越南与新加坡在水产业领域进一步深化合作创造了有利条件。值得注意的是，新加坡并非最终消费市场，可被视为越南水产品进军区域及全球市场的重要“跳板”。（完）