越南民间外交工作会议：着眼全面现代化外交，调动国际资源服务发展

12月30日上午，越南外交部党委在河内举行2025年民间外交工作总结暨2026年任务部署会议。



会议在河内以线下方式举行，并线上连线至国内各地分会场及越南驻外代表机构。



越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀出席会议并发表指导讲话。他强调，在党的英明领导下，创造性地运用胡志明思想关于将民族力量与时代力量相结合，民间外交工作取得了巨大成就，为国家的整个革命进程作出了重要贡献。



陈锦秀强调指出未来一段时期国内外形势带来的挑战和机遇，认为民间外交工作者的责任极其重大。这就要求必须有更深刻的认识、更高的决心和更大力度的革新；更加主动、创新、灵活，为国家和地方发展事业作出更多重要贡献，满足全面现代化外交事业的新要求。



陈锦秀指出，民间外交各力量必须确保党对民间外交工作的全面、绝对领导和国家管理。必须深刻贯彻党的对外路线，推动整个政治体系对民间外交的地位、作用和重要性产生深刻转变和高度统一的认识。

这不是辅助性活动，而是全面现代化外交的战略支柱之一 中央书记处常务书记陈锦秀

本着这一精神，陈锦秀要求各级党委、政府、越南祖国阵线及各群众团体必须明确民间外交工作是经常性的政治任务，并与各机关、单位和地方主要负责人的责任挂钩。必须深刻领会新时期民间外交工作的目标、要求和任务，将其作为卫国建国战略的关键环节；是经常性活动；积极主动，创造新的合作机遇和空间。

陈锦秀参观民间外交工作成就图片展。图自越通社

必须积极融入国际，调动外部资源服务国家可持续发展的要求和目标，提高非政府组织工作效率；拓展和促进与潜在伙伴的合作，特别是在国家战略优先领域。



越共中央委员、外交部党委书记、外交部长黎怀忠在会上要求各级党委、部委、行业、组织和地方、政治-社会组织、群众团体、越南驻外代表机构深刻领会党关于民间外交工作的观点、主张以及中央书记处常务书记的指示精神；明确民间外交工作在国家全面现代化外交总体布局中的地位以及新时代民间外交工作的定位。



值此会议之际，外交部党委向在2025年民间外交工作中取得突出成绩的集体和个人颁发了奖状。（完）