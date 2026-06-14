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越南民营经济的起步稳健，破局有力
陶一桃教授表示，首先，制度破冰与信心重塑。决议以国家信用为民企背书，将其从“政策恩赐”的客体提升为“内生增长”的主体。“‘信心比黄金更重要’——黄金是存量，信心是增量；有黄金未必有信心，但有信心可以点石成金。顶层设计的改变，极大提振了国内外投资者对越南体制稳定性的信心”，陶一桃教授分析说。
其二，市场准入松动与要素流动。“非禁即入”原则在能源、金融等传统垄断领域开始落地，“玻璃门”出现裂缝，“中性竞争”渐成规则。资本、技术、人才向民营经济流动的趋势开始显现。
其三，营商环境边际改善。行政审批简化降低了民企开办成本，数字经济与跨境电商领域展现出令人赞叹的创新活力。
其四，产权保护强化。涉企产权纠纷的行政复议与司法救济渠道有所畅通。其五，融资环境显著改善。政策性银行对中小微企业信贷倾斜、创业板与私募市场扩容，缓解了“所有制偏好”下的金融饥渴。
陶一桃教授强调，第68决议的一年实践是“以时间换空间”的制度博弈。其深刻之处在于揭示了所有经济改革最终都是政治改革——若权力不向法治驯服、资源不向市场开放，则文本光辉终将黯淡于执行阴影。越南的下一步，不在出台更多决议，而在出现更少例外，以法治的普遍性消解权力的任意性，使民营经济获得“生而平等”的制度尊严。
今后，为了有利于越南继续有效实施发展民营经济的决议，中国经济特区研究中心主任已提出三个建议：一是、从“政策扶持”转向“法治保障”，筑牢产权基石。政策具有时效性，法治具有稳定性。中国经验表明，只有将民企保护上升到宪法法律层面，才能给予企业家“定心丸”。“有恒产则有恒心！”真正的发展，不在于“给予空间”，而在于以法治硬化产权保护、以透明压缩寻租空间，使民企从“政策驱动”步入“制度驱动”的良性循环。制度的可预期性比信心更根本，以法治守护边界、以透明保障预期，民营经济方能挣脱“被恩赐”的心理结构，获得“生而平等”的制度尊严。
二是、构建“亲清”政商关系，打破“玻璃门”与“旋转门”。租金耗散理论揭示：政府管制越多，市场扭曲越重，腐败租金越高。建议建立摆脱所有制歧视的市场准入负面清单，清单之外全面向民企开放；推行“权力清单”与“责任清单”，防止行政权力对微观经济的不当干预。由传统计划经济向社会主义市场经济转型的过程，实质上是用政府的权力剥夺政府权力的过程。以“负面清单”明确政府边界，以程序正义约束权力运行，方能构建制度可信承诺。
三是、推动金融供给侧改革，疏通资本渠道。金融歧视的本质是制度性租金。应建立以信用而非所有制为核心的融资评估体系，鼓励发展中小银行和普惠金融机构，探索供应链金融与信用贷款模式，拓宽民企直接融资渠道，降低对银行间接融资的过度依赖与制度性交易成本。
陶一桃教授指出，越南正处于“民族崛起”的关键窗口期。民营经济的真正解放，不在于政策的恩宠，而在用法律的普遍性，消除权力的任意性。让权力止于法治边界，让资源归于市场逻辑，让社会走向多元共生。这既是新制度经济学“制度决定绩效”命题的当代印证，也是社会主义定向市场经济走向成熟的必由之路。（完）