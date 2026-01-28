越南残疾人体育代表团圆满完成第13届东残会征程并安全回国

1月27日晚，在泰国参加第13届东盟残疾人运动会（ASEAN Para Games 13）并完成全部比赛任务后，越南残疾人体育代表团已安全返回国内。



按计划，代表团成员根据不同返程安排，分批返回胡志明市、岘港和河内。整个返程过程顺利，确保了运动员、教练员及全体成员的绝对安全。



越南体育局副局长阮鸿明代表体育局领导向代表团赠送鲜花并表示祝贺，高度评价和表彰越南残疾人体育代表团在本届运动会上的出色表现。



阮鸿明强调，运动员们在比赛中顽强拼搏、克服重重困难、全力以赴争取最佳成绩，帮助代表团圆满完成并超额完成既定参赛目标。



第13届东盟残疾人运动会于2026年1月15日至27日在泰国那空叻差是玛府举行。越南残疾人体育代表团共有185名成员，其中包括141名运动员。

在本届运动会上，越南代表团参加了田径、游泳、举重、羽毛球、乒乓球、国际象棋、柔道、地掷球（Boccia）、射箭、轮椅网球和轮椅击剑等11个大项比赛。最终，代表团共获得38枚金牌、48枚银牌和58枚铜牌，金牌数超出既定目标（30—35枚），在奖牌榜上位列第五。

通过本届运动会，越南残疾人体育代表团充分展现了团结协作、迎难而上的精神风貌，取得了多项值得肯定的成绩，为巩固和提升越南残疾人体育在东南亚地区的地位作出了积极贡献。