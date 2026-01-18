越南残疾人体育代表团出席第13届东盟残疾人运动会升旗仪式

参加东盟残运会的10个体育代表团参加仪式。越南体育总局副局长黎氏黄燕女士率领由30人组成的越南残疾人体育代表团出席了升旗仪式。



在升旗仪式上，第13届东盟残疾人运动会组委会代表向各参赛代表团致以热烈欢迎。本届运动会以携手共创自豪（Create Pride Together）为口号，组委会希望这一体育盛会成为运动员们共同创造属于各自自豪时刻的平台。代表越南残疾人体育代表团，黎氏黄燕向组委会代表赠送了一套钵场陶瓷茶具作为纪念。

越南残奥体育队出席仪式。图片来源：nhandan.vn

升旗仪式后，组委会举行了文艺表演，欢迎各代表团正式到场并参赛。 文艺节目以“猫主人”为形象——这是呵叻府那空叻差是玛地区的象征，具有浓郁地方文化特色，表达了对各代表团参加东盟残运会的热烈欢迎。



第13届东盟残运会将于1月20日至26日正式展开角逐，共设19个比赛项目、493套奖牌。比赛项目包括：保龄球、游泳、田径、五人制足球（盲人）、七人制足球（脑瘫）、轮椅篮球、射箭、射击、乒乓球、羽毛球、手球、波奇亚、举重、排球、柔道、轮椅击剑、自行车、国际象棋和轮椅网球。

欢迎参加第13届东盟残疾人运动会代表团的文艺表演。图片来源：nhandan.vn

越南残疾人体育代表团共有185名成员，其中包括140名运动员，参加11个项目的比赛，分别是：田径、游泳、举重、羽毛球、乒乓球、国际象棋、柔道、波奇亚、射箭、轮椅网球和轮椅击剑。代表团目标是夺得40至50枚金牌，力争跻身奖牌榜前4至5名国家之列。(完)