越南正迎来低空经济发展的“黄金时刻”

该论坛旨在落实第57号决议关于推动科技、创新和国家数字化转型的目标，同时强调无人机（UAV）及航空航天技术在发展低空经济中的潜力，为数字经济、智慧城市与现代农业构建新的可持续产业支柱。



低空经济被理解为在1000米以下开展的经济活动，并可根据各国需求扩大至5000米。该领域利用有人机与无人机技术、低空智能网络以发展基础设施、生产飞行设备、提供相关服务并确保飞行安全。其应用覆盖农业、物流、环境监测、交通、传播与娱乐等领域，从而开发尚未被有效利用的低层大气空间。



在开幕致辞中，FPT集团技术总监武英秀强调，全球低空经济市场规模已达数千亿美元，年增长率达30%，并已被美国、中国、欧洲等主要经济体确定为战略性产业。



越南正迎来进入低空经济领域的“黄金时期”，有望依托航空、航天与无人机技术培育形成新的经济增长极。武英秀指出，“越南的天空”正在开启前所未有的发展空间，特别是在九龙江三角洲地区。该区域已成为全国规模最大的无人机应用集聚区，也是多家国际企业集团开展技术验证与场景应用的重要示范基地。



NIC副主任武春怀发表讲话。图自越通社

NIC副主任武春怀强调，航空航天和无人机正成为全球战略性产业，其中70%的无人机市场份额由大型企业掌握，美国、中国及多国竞争激烈。这是越南深度参与全球价值链的机遇，从研究、设备制造到软件、人工智能及飞行管理系统的开发皆具潜力。



分析低空经济的发展空间时，武英秀表示，该领域将为越南开辟全新的产业，不仅是无人机制造，还包括设备、芯片、传感器、飞行管理平台、3D数字地图、运营服务、保险、培训以及在农业等领域的广泛应用。



低空经济是数字经济、绿色经济与知识经济的交汇点，每一次无人机飞行都结合数据、人工智能、清洁能源与越南工程师的技术知识。对低空经济的投资正是对越南未来三大科技支柱的投资。



论坛上的分析指出，低空经济不仅催生新产业，还将直接提升整体经济生产力。在占国内生产总值的 12%–14%、使用40%劳动力的农业领域，无人机正推动自动化取得突破：一台喷洒无人机每天可处理67公顷，而人工仅约1公顷。预计到2030年，越南农业机器人市场将达到4亿美元。



在物流领域，随着电子商务规模有望到2030年达到630亿美元，无人机被寄予厚望，大幅降低尤其在复杂地形区域的配送成本。在太原、宣光、谅山的试点已取得积极结果。



在各大城市，无人机还将助力交通监测、基础设施安全、智慧城市管理及应急响应。开发低空经济空间不仅关乎经济，更直接关系到国家安全、保障与应急能力。（完）