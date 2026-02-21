越南正式成为国际能源署联系国

据越通社驻法国记者报道，2026年国际能源署部长级会议在法国首都巴黎举行，会议正式通过接纳越南成为该组织联系国的提议。

越南驻法国大使郑德海在会议上发言时强调，国际能源署的这一决定充分体现了对越南在推进能源转型、积极应对全球气候变化方面所作不懈努力和坚定决心的高度认可。在越南正迈入新的发展阶段，坚定推进碳中和目标和绿色能源转型的背景下，加入国际能源署具有尤为重要的意义。

郑德海大使重申，越南坚定支持构建一个真正具有全球代表性的能源组织，使其能够真实反映新兴能源发展趋势，在成员国与联系国之间实现利益平衡。他宣布，越南已做好准备，并将主动、积极地参与全球能源对话。

此前，国际能源署署长法提赫·比罗尔（Fatih Birol）在会议开幕致辞中表示，各成员国高度评价与越南日益深化的合作关系，共同致力于建设安全、可持续、价格合理的全球能源体系。他强调，作为一个拥有逾一亿人口、在太阳能、水电、天然气等领域潜力巨大，并具备发展核电前景的国家，越南将成为国际能源署重要的联系国。

国际能源署署长比罗尔指出，此举再次彰显越南积极参与全球能源对话的坚定承诺，并致力于与各方携手构建安全、可持续、繁荣的能源未来。 国际能源署是全球领先的能源机构，不仅是具有高度声誉的国际组织，也是保障能源安全、推动清洁能源可持续转型的重要平台。成为联系国将有助于越南在能源全球化背景下，更加紧密地对接国际资源、政策分析及实践经验。

2026年国际能源署部长级会议于2月18日至19日在法国巴黎举行，吸引近60位成员国和联系国部长及高级官员与会，并有来自全球领先能源与科技企业的数十位首席执行官参与对话，其中包括EDF、TotalEnergies、Shell等企业代表。（完）