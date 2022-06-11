越南正加速进入稳固的数字时代

许多研究专家表示，预计越南电子商务在 今后一段时间 将继续保持增长势头。越南经济复苏释放积极信号有望带动消费者 的 支付增加。

根据调查公司Metric的统计数据显示，2022年上半年，在越南电商平台上20万-500万越盾的价格段是最容易“下单”的价格。对于具有高价值、需要咨询和长期保修的产品，消费者仍然优先在信誉高、口碑好的商店购物。 这表明越南正在迎头赶上，成为东南亚第二大电子商务市场 的趋势 。

FPT集团总经理阮文科认为，让企业充分意识到技术的作用。 金信、Boston Pharma、新 皇 明、AceCook等多家企业花费数百万美元来完善自己的 管理 和运营能力。有了这个 管理 体系，他们确定不会放过机会，坚定地进入数字时代。

越南毕马威（KPMG）公司副总经理阮俊红福表示，对技术进行投资还是不够的，要改变企业运营方式； 确定新的收入来源是什么，需要做什么才能有效运营，然后考虑数字化转型。 这就是未来。 不向数字化转型的企业将会落后。 许多越南企业正在进行数字化转型，并且比同行业的许多公司走得更远。

FPT Digital公司总经理陈辉宝江表示，越南企业对数字化转型 的看法 越来越正确。他们当中的许多人在经历了应对和复苏阶段后，抓住机会加快了步伐。从积极的角度来看，新冠疫情是一个改变和突破的机会，让企业可以从中跳得更高、飞得更远。

近年来，FPT集团通过业务、技术和人员三 大 支柱，使用数字转型框架FPT Digital Kaizen 开展了许多数字化转型活动。

FPT 还采取许多措施帮助企业以高精度自动化流程和业务，进一步优化成本、将劳动生产率提高 60% 并为客户创造新 的 体验。 FPT 的业务流程自动化平台 akaBot 现在比 1 名员工快 30 倍，24/7 全天候运行，无错误且成本低。

在卫生 医疗 领域，FPT凭借现有的能力、经验和资源，与医疗行业一道同行，进行全面数字化转型，为FPT平台.eHospital的使用者和社会带来 实际 价值。 该解决方案现已应用于 300 多家医院和医疗机构，节省了 2000 万个 社会公共 日，为 3 亿 人次 患者提供服务。

可以看出，数字化转型正在给社会经济生活的各个领域带来前所未有的变化，而每个公民和企业都能感受到。（完）