越南欢迎企业投资发展智慧城市

7月16日下午，越南政府副总理阮志勇在会见中国CCC基础设施公司总裁Fung Wai Ka Thomas和深圳市恒荣集团董事长赖荣火时，对企业关注并计划在越南，特别是在智慧城市发展领域投资兴业表示欢迎。阮志勇表示，越南已经颁布了关于建设以中央直辖市为核心的智慧城市群的发展主张。企业可以为这一工作提供资金和技术支持；在治理技术领域进行合作研究与技术转让；开展人力资源培训合作。此外，企业也可对潜力地方的智慧城市发展项目进行直接投资。
阮志勇指出，越南政府已大力推进简政放权，企业可直接联系地方政府并获得具体指导，依法编制和实施项目。越南政府将始终与企业并肩同行，为包括CCC基础设施公司和恒荣集团在内的中国企业在越南高效投资经营创造最有利的条件。
Fung Wai Ka Thomas先生表示，CCC公司有意在越南开展房地产项目，特别是计划在北宁省和西宁省（原隆安省）投资建设智慧城市。恒荣集团与CCC公司还希望在越南各省市投资建设高质量工业园区，并希望获得越南政府的支持。（完）
阮志勇表示，越南已经颁布了关于建设以中央直辖市为核心的智慧城市群的发展主张。企业可以为这一工作提供资金和技术支持；在治理技术领域进行合作研究与技术转让；开展人力资源培训合作。此外，企业也可对潜力地方的智慧城市发展项目进行直接投资。