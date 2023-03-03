越南榴莲有望实现对华出口额10亿美元目标

出口成绩亮眼

接受《人民报》常驻中国记者的专访时，越南驻华大使馆商务参赞农德莱表示，2022年见证了推动越南水果、农产品对华出口的众多可喜成绩，尤其是榴莲这一经济效益很高且颇受中国民众青睐的热带水果。

据此，在《越南社会主义共和国农业与农村发展部与中华人民共和国海关总署关于越南鲜食榴莲输华植物检疫要求的议定书》签署后，首批越南输华榴莲已于2022年9月出口到中国市场。

2022年底短短三个多月，越南共对华出口4.08万吨榴莲，出口额达1.88亿美元，越南榴莲受到中国水果进口企业和消费者热烈欢迎。

在2022年底在中国天津市举行的越南榴莲推介会暨水果嘉年华活动上，企业和代理商纷纷表示，将加大进口和销售越南榴莲力度，通过商超和电商平台快速将这一优质产品送到中国消费者手中。

据评价，越南榴莲成功打开中国市场，帮助该国消费者实现“榴莲自由”，打破了长期以来价格高、季节短的泰国榴莲垄断的局面。相比之下，越南榴莲成熟收获季节更长，运输成本低，价格更合理，特别是口感更佳。

新增230家果园和包装厂获批注册

最近，中国海关总署致函越南驻华大使馆通报了对越南鲜食榴莲第二批输华企业视频检查情况。据此，新增163家果园、67家包装厂符合议定书要求，获批注册。

这样一来，加上之前获批注册的113家单位，越南获准输华的果园和包装厂数量增加到343家。

中方已在海关总署官网上公布符合要求的越南榴莲输华企业名单，同时要求相关出口企业严格出口检疫，确保输华榴莲符合中方要求。

农德莱参赞表示，凭借2022年底三个多月的出口结果、新增230家果园和包装厂获得注册登记资质以及中国企业、消费者的反馈和欢迎程度，完全可以瞄准并期待今年越南输华榴莲实现10亿美元金额的目标。

然而，为实现这一目标，农德莱参赞认为，目前，泰国仍是中国进口榴莲的主要来源地，马来西亚以及菲律宾也获得了输华许可，而柬埔寨等其他榴莲生产国也正推动中国市场准入谈判。

为站稳脚跟，越南果园和企业需要严格遵守检疫等要求，保证质量，通过不同渠道推广和扩大中国市场，尤其是要合理规划果园，避免盲目扩大榴莲种植面积。（来源：人民报）