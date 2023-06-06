越南榴莲和椰子出口额均将突破10亿美元大关

许多出口农产品增长良好，预计2023年出口额可达10亿美元。

香港《南华早报》（South China Morning Post）近日发表文章，反映越南榴莲产品在中国市场的“爆发”。据此，拥有8年榴莲进口经验的TWT Supply China公司负责人Bob Wang表示：“如果一切顺利，今年我将进口3000多集装箱榴莲，约6万吨，以满足市场需求。这是我从泰国进口量的三倍。去年中国进口榴莲超过82万吨。我有信心今年榴莲进口总量将超过90万吨。我仍在尽可能多地订购榴莲。”

接受记者的采访时，多家榴莲出口企业和越南蔬果协会代表一致认为，榴莲的出口一切都很顺利。

越南蔬果协会秘书长邓福元表示，中国海关刚为越南榴莲颁发新的种植区代码和包装设施代码。这些都是越南榴莲在中国增加影响力的非常有利的因素。随着目前的增长势头和有利条件的扩大，越南榴莲完全有能力在中国开放榴莲市场的第一年达到 10 亿美元的目标。

另一方面，虽然新鲜椰子尚未获得正式出口中国的许可，但两国职能机关仍在积极谈判中。然而，新鲜椰子和椰子加工产品、椰子手工艺品也从出口中创收近10亿美元。

据越南工贸部的统计，2022年，椰子及其制品的出口额达逾9亿美元。椰子及其制品的出口潜力巨大，椰子产业完全有能力在不久的将来加入10亿美元的出口俱乐部。（完）