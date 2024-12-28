越南椰子逐步进入价值数十亿美元的市场

近年来，越南椰子行业成为越南九龙江三角洲和中部以南沿海地区的主要经济产业之一。随着美国、欧洲和中国市场的开放，越南椰子逐渐进入价值数十亿美元的市场。

供应充足 质量保障

据越南农业与农村发展部的统计数据显示，目前越南全国椰子种植面积超过20万公顷。椰子树是《2030年主要经济作物发展项目》中的六个树种之一。2021年越南椰子产品开始进军国际市场，创汇1.8亿美元，2023年创汇9亿美元，2024年预计突破10亿美元。

目前，越南在世界10大椰子生产国中排名第6，年产量达近200万吨，生产力和质量均位居世界前列。

槟椥省是越南椰子树最多的地方，种植面积超过8万公顷，分别占据九龙江三角洲及全国椰子种植面积的88%和42%，是当地超过20万农户的收入来源。

2024年，槟椥省椰子产品销售额可达5亿美元，占全国椰子出口总额的50%以上。目前，槟知省有133个椰子种植区获得出口种植区代码，14个包装机构获准向中国出口新鲜椰子。

Vina T&T集团公司技术总监阮丰富先生在评价中国市场时表示，中国是庞大的市场，对椰子产品特别是新鲜椰子的需求很大。与东南亚和非洲国家等竞争对手相比，越南拥有地理位置优势。此外，东盟与中国签署了自由贸易协定，为促进双方贸易创造了有利条件。越南是椰子出口大国，可确保市场的稳定供应。

提高产品价值

阮丰富总监表示，为征服国际市场，越南需要促进椰子种植区代码管理工作数字化，以密切监控椰子从生产到出口各环节。同时严厉打击欺诈行为，维护越南农产品品牌的声誉。

椰子树在加工工业中也有许多价值，如椰子纤维、椰子活性炭、椰子工艺品等。在最近举行的“促进椰子产品生产和消费对接”论坛上，越南椰子协会主席阮氏金青女士表示，在全国超过20万公顷的椰子种植面积中，就有12万公顷服务于椰子加工业。为了增加椰子树的价值，除了投资生产优质椰子品种外，还要注重发展椰子加工业。

越南农业与农村发展部质量、加工和市场开发局副司长黎青和先生表示，目前农业与农村发展部已经把椰子列入主要经济作物名录，并出台了诸多支持椰子产业发展的政策，各地方需要利用这些政策来支持种植椰子的农民促进生产。（完）