越南椰子正成为高价值出口产品

12月13日上午，越南农业报同农业农村发展部质量、加工和市场开发局，科技与环境司和有关单位联合举行“椰子产品产销对接”论坛。

科技与环境司司长阮氏清水在论坛上致辞时表示，越南椰子正在成为高价值的出口产品。椰子加工产品在提高椰子树价值、增加人们收入方面具有巨大潜力。据统计，超过30%的椰子种植面积按照GAP和同等农业规范进行生产。授予种植区代码的椰子面积约为30%。

阮氏清水补充说，越南力争到2030年全国椰子种植面积约20万公顷。其中，九龙江三角洲的椰子种植面积约为17.5万公顷，南中部沿海地区约1.6-2万公顷。

槟椥省农业与农村发展厅副厅长黄光德表示，槟椥省是越南的椰子之都，种植面积超过8万公顷，占九龙江三角洲地区椰子种植面积的88%，占全国的42%。椰子长期以来被视为槟椥省的主力农作物。

迄今，槟椥省有133个指定椰子种植区，面积近8300公顷，每年椰子产品出口额达3.5亿美元。截至目前，该省椰子产品已出口到美国、日本、欧盟、中国、加拿大和韩国等市场。

目前，越南椰子产业面积近20万公顷，正成为九龙江三角洲和中部沿海地区省份的重点经济产业之一。椰子产业出口额从2010年的1.8亿美元提升为2023年的9亿美元，2024年有望突破10亿美元大关。随着美国和欧洲正式准许越南新鲜椰子出口到这些市场，加上越南新鲜椰子获准通过正贸渠道出口到中国，为椰子市场拓展和可持续发展创造了良好的前提。

质量、加工和市场开发局副局长黎青和认为，自农业与农村发展部将椰子列入重点经济作物名单以来，椰子产业发生了明显变化。目前，政府和农业农村发展部出台了许多政策，促进发展椰子产业发展，各地方要利用这些政策来支持人们的生产活动。（完）