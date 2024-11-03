越南椰子出口迎来更多机遇

据越南农业与农村发展部的统计数据，目前越南椰子种植分布在15个省市，种植面积达20万公顷，年产量约为200万吨。越南鲜椰子已出口至全球15个市场，出口量约3万吨。

越南农业与农村发展部表示，截至目前，鲜椰子的出口额在越南水果出口中排名第六位，次于榴莲、火龙果、香蕉、芒果和菠萝蜜。预计2024年前10个月，鲜椰子出口额超过1.2亿美元。

越南果蔬协会（Vinafruit）秘书长邓福原先生表示，截至2024年10月底，越南水果蔬菜的出口额预计接近62亿美元，同比增长21%。其中，榴莲出口金额继续领先，约达27亿美元，火龙果约4.5亿美元，随后是香蕉、芒果、菠萝蜜和鲜椰子。在过去几个月保持稳定的高增长率下，果蔬行业的全年出口目标有望达到70亿美元。

随着鲜椰子出口的强势增长，越南水果出口产业正迎来更多加速和突破的机会，今后出口额有望达到越南农业与农村发展部预期的100亿美元。

越南Vina T&T公司总经理阮廷松先生表示，得益于品质的保障，越南鲜椰子颇受出口企业的青睐。截至目前，一些企业已经签署了2024年底前出口30-40个集装箱鲜椰子的合同。

凭借寻找出口市场的经验，阮廷松先生认为，要使某种产品成为行业的支柱，必须选出顶级产品并向海外消费者推介，因为产品就是行业乃至一个国家的品牌。优质产品本身就是最有力的推介，且有效吸引客户，鲜椰子也不例外。（完）