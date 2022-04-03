越南果蔬出口朝着积极方向转移

今年前几个月，越南果蔬出口大幅下降。其主要原因是越南果蔬最大出口市场——中国面临许多困难。尽管这类产品出口大幅下降但正积极向欧盟、美国、日本和韩国等高出口价值的市场转移。

据海关总署，今年前2个月，越南果蔬对中国市场出口额仅达2.61亿美元，与2021年同期相比下降近26%。因对中国出口大幅下降已致使全国今年前两月果蔬出口额仅达5.08亿美元，同比下降9.6%。

然而，值得注意的是，前2月，越南果蔬对美国出口增长近70%，对韩国、日本、澳大利亚和荷兰等国家的出口分别增长近32%、12%、45.7%和51.5%。该结果被期望将让果蔬出口市场积极转移，助推未来时间越南果蔬出口增长。

越南果蔬协会秘书长邓福源表示，除了中国市场外，欧盟、美国、日本和韩国等其他果蔬出口市场都呈现强劲增长势头。然而，对这些市场的出口额仍较低，因此上述市场的增长难以弥补中国市场的下降 。

在对中国出口面临困难的时候，果蔬出口向其他市场转移的趋势仍得到保持。2021年，果蔬出口额达35.5亿美元，同比增长8.6%，而对中国市场的出口额达19亿美元，仅增长3%。一年来的果蔬出口增长主要依靠其他市场。果蔬对中国出口在越南果蔬出口总额中的比重日益大幅下降。

从出口产品来看，邓福元表示，2021年，火龙果对中国出口额达10.31亿美元（果蔬对中国市场出口总额达19亿美元以上）。火龙果成为主力军，占果蔬对中国市场出口额中的比重较大。

工贸部进出口局评价说，果蔬对其他大洲的出口转移日益明显。在果蔬对欧洲和美国的出口比重增加，对亚洲出口比重却下降。

Vina T&T Group公司总经理阮廷松表示，企业已经和正在促进新鲜果蔬和加工果蔬对欧盟市场的出口，这是接受来自越南的所有果蔬而不需经过谈判，然而，欧盟的规定和技术壁垒较多，对该市场出口的产品需确保较高的质量。



阮廷松还表示，该公司已与法国一家超市达成货物供应合同，其将帮助企业拥有更多扩大果蔬对法国乃至欧洲出口的机遇。（完）