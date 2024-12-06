越南果蔬出口提前完成2024年全年目标

越南农业与农村发展部提出的2024年果蔬行业出口金额为60至65亿美元。不过，截至目前，海关机关的统计数据显示，2024年前11个月越南果蔬出口金额可达约66亿美元，提前1个月完成全年目标。

越南果蔬协会称，过去11个月，越南果蔬出口在多个市场均取得成功，增幅达到2位数以上，其中增幅最高的是对泰国、韩国、德国、加拿大、中国和美国等市场的出口。

越南果蔬协会秘书长邓福原先生表示，凭借当前的出口结果，2024 年，越南果蔬行业出口金额将创下70亿美元的纪录，甚至可能超过所有预测，达72亿美元。

中国是进口越南水果最多的市场之一，预计可达46亿美元，占越南水果出口的近70%。尽管越南果蔬出口中国市场具有地理优势，但越南水果出口到中国市场也要面临来自泰国、马来西亚、菲律宾、柬埔寨、澳大利亚以及智利、秘鲁、厄瓜多尔等南美洲一些国家的水果的激烈竞争。

美国市场被越南水果企业认为是一个具有巨大优势的市场，因为美国不生产类似于越南水果的水果品种。 美国农业部负责贸易和对外农业事务的副部长亚历克西斯·泰勒（Alexis M. Taylor）女士表示，美国和越南两国的农产品有很多可以互补的地方，尤其是越南水果，有很多品种是美国没有的，所以还有很大的开发空间。

截至目前，越南已有8种新鲜水果出口美国，包括火龙果、芒果、龙眼、荔枝、红毛丹、金星苹果、柚子和椰子。 2024年8月，越南农业与农村发展部与美国农业部达成一项重要协议，将另一种越南新鲜水果引入美国市场，那就是百香果。（完）