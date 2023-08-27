越南板约-中国德天跨国瀑布景区自9月15日起试运营开放

《越中合作保护和开发板约（德天）瀑布旅游资源协定》落实协调委员会高平省分会透露，该单位已与中国广西壮族自治区就开通板约—德天通道以及瀑布景区试点开放迎客达成共识。

双方一致同意于2023年9月15日在834/1号界碑处检查站举行越南板约-中国德天跨国瀑布景区试运营开放仪式，试运营时间从2023年9月15日至2024年9月14日。在此期间，两国游客以跟团游方式进行预约登记，每团人数不得超过20人。

每个旅游团在对方景区停留时间不得超过5个小时，严禁游客非法停留。 游客进入双方景区时须出示护照、出入境通行证。

在试运营期间，中国侧的越南游客则享受免费待遇，但旅行社必须给游客买保险。越南侧的中国游客的门票价格为7万越盾门票价为每人每次7万越盾（折合人民币约合20元）（已含保险费，不含其他服务费）。

关于办理开通板约—德天通道手续，双方继续按规定向主管部门汇报情况等。

板约—德天瀑布景区试点运营展现了两国共同构建和平、友好、合作与发展边界线的决心。两国—两区合作模式在边境地区经济发展与友好交流，特别是推动旅游业发展、加强越南高平省和中国广西壮族自治区民间交流，打造跨境旅游和绿色旅游示范区等方面起着举足轻重的作用。（完）