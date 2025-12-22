“越南木材/VIETNAM WOOD”公用品牌商标发布

12月22日，越南林业和森林保护局主持召开了 “越南木材/VIETNAM WOOD” 公用品牌商标发布会。这是越南木材行业在国内外市场定位和确立信誉征程中的重要里程碑。

目前，越南在木材及林产品出口方面位居世界第五、亚洲第二，2024年出口额达到173.5亿美元，预计2025年将达到180亿美元。然而，由于缺乏国家级的认证商标，越南产品在识别度和价值方面处于诸多不利地位。因此，认证商标“越南木材/VIETNAM WOOD”的诞生，是在木材来源合法，卓越品质，环境与社会责任等方面的坚定承诺。这正是保护越南产品信誉的法律工具，有助于企业在国内外市场提升竞争力。

10月17日，科技部知识产权局正式向林业与森林保护局颁发了公用品牌商标“越南木材/VIETNAM WOOD”注册证书。

林业与森林保护局局长陈光宝强调，“越南木材”公用品牌商标不仅仅是一个标识，更是企业提升附加值的跳板。

值此机会，林业与森林保护局向首批满足严格质量与来源标准的七家代表企业颁发了“越南木材/VIETNAM WOOD”公用品牌商标使用授权决定。

知识产权局副局长陈黎洪在发布会上评价，实际情况表明，若市场监管不严，即使只有少数产品不符合环境要求、社会责任或法律合规，也可能严重损害整个市场的信誉。

正因如此，凭借“越南木材/VIETNAM WOOD”公用品牌商标，木制产品将得到更加严格、统一和高效的管理，从而为越南木材行业的可持续发展奠定坚实基础。（完）