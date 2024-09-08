越南木材行业释放出积极信号

据越南农业与农村发展部林业局副局长赵文力先生，2024年前8个月，越南木材和林产品出口额达近102亿美元，其中木材出口额约达69.7 亿美元。

越南农业与农村发展部制定了2024年木材和木制品出口额为142亿美元，同比增长6%的目标。到目前为止，已经完成全年目标任务的 67%，这是一个积极的信号。

越南木材及木制品的最大出口市场是美国。2024年前8个月，越南木材及木制品对美国的出口额同比增长25.9%，创汇55亿美元。其次是中国市场，出口额为12亿美元，同比增长39%。排名第三的是日本市场，出口额为9.61亿美元，同比增长1.4%。

此外，越南木材和木制品还出口到韩国（4.52亿美元）、加拿大（1.33亿美元）、英国（1.24亿美元）等市场。

木材行业在出口方面之所以出现许多积极迹象，是因为木材加工和木制品出口行业拥有一支熟练的劳动力队伍、丰富的木材原材料、合法的进口木材及可追溯的木制品等。

越南木材与林产品协会主席杜春立先生表示，尽管消费需求将会改善，但出口活动仍面临其他许多问题。预计世界形势将持续复杂难测，风险和不确定因素增多。欧洲、美国、日本和韩国等越南主要木制家具出口市场仍面临困难。海运费上涨导致木材的材料价格增加，影响产品价格。

另方面，美国尚未承认越南市场经济地位，这意味着向美国出口的越南企业仍继续在美国反补贴和反倾销调查中受到歧视。越南企业的实际生产成本必须使用第三国的“重置价值”方法来计算对越南商品的倾销幅度。

因此，杜春立先生指出，木材行业若想在2024年最后几个月抓住市场机遇，就必须沿着5个支柱提高竞争力，即生产技术、减排、数字化转型、市场开发和建设企业内控标准。（完）