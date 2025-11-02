新闻
越南木偶艺术展区——秋季博览会的文化亮点
展区以传统北部红河平原的“水亭”为造型，屋顶铺以褐色瓦片，展出内容涵盖越南木偶艺术的完整画卷——从传统水上木偶中诙谐可爱的小丑，到木偶线戏、杖戏、手偶、面具偶等充满当代气息的艺术形象。整个空间如同一座“文化绿洲”，在热闹的秋季博览会中凸显出浓郁的民族风韵。
观众不仅能在此了解木偶艺术的历史与技艺，还可近距离观赏表演。水面上，鱼儿、龙凤、牧童、牛群在木偶师的操控下栩栩如生，伴随着孩童的欢笑与游客的掌声，点燃了节日的文化热情。
越南人民艺术家、越南木偶戏剧院院长阮进勇表示，本次展区以“水亭”为核心象征，四面展示传统与现代兼具的木偶艺术成果，并融入传递社会信息的现代木偶剧元素，使木偶艺术在新时代语境中焕发新的生命力。
他强调：“每一个木偶都有灵魂，它凝聚着匠人的技艺与越南人的心灵。”木偶戏不仅是一种表演艺术，更是一种讲述故事的民间语言，蕴含着越南人对自然与人生的独特感悟。
传统与现代的交融
今年的展区在创意与材质上实现突破。以竹、木、漆、藤、布等传统材料为基础，结合现代审美制作出具有当代神韵的木偶形象。除了传统人物外，观众还能看到改编自《蟋蟀历险记》、白雪公主与七个小矮人、万圣节人物等现代题材，展现出民间艺术与现代文化的共融。
展区还设置了互动教学区，艺术家现场演示木偶制作和操控技法，邀请儿童亲手体验。从选木、雕刻、上漆到操控，每个环节都体现越南手工艺的精致与传承，使孩子们更加理解传统文化的价值。
观众阮明姮（河内二征夫人坊）表示：“以前带孩子去剧院看木偶戏只能远观，这次在展区可以亲手接触、学习操纵木偶，孩子非常兴奋。这是生动的文化课堂。”
另一位观众范文雄（龙边坊）说，看到水亭与“小丑”的造型，让他想起儿时在乡村庙会上看木偶戏的记忆。
文化价值的传播与文化产业的推动
越南木偶戏剧院隶属于文化、体育与旅游部，是全国最大的木偶艺术中心，肩负着保护与发展民族艺术的使命。近70年来，该院不断创新表演形式，面向儿童、山区群众以及国际观众，足迹遍布80多个国家和地区。
阮进勇院长介绍，在此次秋季博览会上，木偶戏剧院与The State Vietnam有限公司、HTD集团股份公司签署了两份艺术演出合作协议，合同总额达21亿越南盾。这标志着传统艺术与企业合作的新模式，为文化艺术注入经济活力。
他指出，企业与剧院的合作不仅有助于推广越南传统艺术，也证明文化价值可以成为经济资源，艺术能够成为国际交流与文化产业发展的桥梁。
总体来看，木偶艺术展区的成功展示，为越南文化产业的发展提供了范例。秋季博览会不只是商品交易的平台，更是知识、创造与民族精神的交流空间，充分体现了越南推动文化与经济融合发展的战略方向。（完）