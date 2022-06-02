越南有5所大学跻身2022年度泰晤士高等教育亚洲大学排名

2022年度

泰晤士高等教育亚洲大学排名

发布，

越南

有5所大学名列其中。

5所大学分别是孙德胜大学（排名第 73 位）；维新大学（排名第91位）；河内国家大学 （301~350 位段）；胡志明市国家大学（ 401~500 位段），以及河内理工大学（ 601-800 位段）。

2022泰晤士亚洲大学排名采用了包括5个大项13个具体指标在内的评价标准。这些评价指标包括如下五个方面：教学（25%）、研究（30%）、引文（30%）、国际展望（7.5%）和行业收入（7.5%）。在上榜的越南 5 所大学中，越南国家大学在教学方面得分最高。同时，引文是孙德胜大学和维新大学的强项。胡志明市国家

大学

历年在行业收入方面保持优势。

本次共有来自31个国家和地区的616所大学上榜。清华大学和北京大学分别位居榜首和第二名，新加坡国立大学排名第3、香港大学位居第四名等。

跻身前十名的还有来自新加坡的、新加坡南洋理工大学（排名第5），来自日本的东京大学（排名第6）以及来自韩国的首尔大学（排名第8）。

在东南亚国家中，新加坡两所大学表现也依旧亮眼,新加坡国立大学、新加坡南洋理工大学排名依旧稳定,分别位居第3名和第5名。泰国继续拥有17所大学上榜，其中玛希隆大学仍保持亚洲第 145位名列泰国第一。马来西亚今年再有三所大学进入排名，总数达到 18 所，其中马来亚大学在马来西亚排名第一，在亚洲排名第 55。印度尼西亚今年有 14 所大学上榜（与 2021 年相比增加了 5 所）。菲律宾有两所大学参与排名，其中菲律宾大学排名菲律宾第一，亚洲排名129位。（完）