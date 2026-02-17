越南有能力重塑东南亚经济版图

近期，多家外国媒体持续对越南经济发展形势给予好评并持乐观态度，突出了越南迈进东南亚经济引擎道路上的快速增长成绩。

英国路透社（Reuters）指出，2025年越南经济增长约8%，高于上一年。越南已成为全球电子、纺织、鞋类等产品供应链中的重要环节。去年经济增长得益于国内消费扩大以及政府加大基础设施支出，越南正努力推进经济增长模式再平衡，减少对出口的过度依赖。

美国彭博新闻社（Bloomberg News）认为，凭借强有力的信贷政策、国家的支持 、相对走弱的货币以及旅游业的爆发式增长，越南仍保持全球增长最快的经济体之一的地位。

法国新闻社（AFP）则指出，越南长期以来一直被视为亚洲经济成功典范之一。国内消费旺盛、投资经营持续增长和公共支出保持增长等因素已充分展现出越南经济的韧性。2025年的增长足以证明越南经济基础稳固，持续保持支持私营经济发展的政府导向。

马来西亚媒体《自由马来西亚今日报》 (Free MalaysiaToday)认为，越南公布2025年8%的增长率引起了亚洲经济学界的高度关注。越南发展经验正是值得各国借鉴的。

海防市沥县港的进出口活动。图自《劳动报》

2025年越南取得的突出成绩主要源于四大相互交织的动力。具体的是，出口动力仍是增长的主要引擎；越南正成为全球制造中心；国内需求，尤其是居民消费与家庭投资持续扩大在一定程度上已拉动了经济增长；贸易与投资政策的适应能力已助力越南有效应对外部冲击、关税压力推动市场和产业多元化等。

越南实现8%的增速是参照标准而非上限。这一成果并非偶然，而是系统性经济战略布局的结果，其中把脆弱性因素转化为增长动力。

加拿大《麦吉尔国际评论》（The McGill International Review ）报道称，尽管面临结构性挑战，越南当前的经济战略已实现显著增长，使越南成为“亚洲之虎”称号的有力竞争者。

《中国日报》（China Daily）则高度评价越南的革新创新趋势，指出越南在努力发展成为东南亚经济引擎并走向世界道路上的快速增长成绩。2025年增长率超过8%是具有里程碑意义的成就，使越南在全球经济波动背景下成为一大亮点。

推动越南经济增长的主要动力包括出口扩张、外商直接投资增加、基础设施投资加速，以及促进消费增长和深化与传统贸易伙伴关系的多元化战略。越南正进入“关键十年”，有能力重塑东南亚经济版图。预计到2026或2027年，越南有望超过泰国，成为东盟第三大经济体。到2030年，随着向中等偏高收入国家迈进，越南经济地位有望进一步提升。（完）