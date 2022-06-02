越南有望成为区域技术中心

美国高通集团旗下高通CDMA亚太科技公司（Qualcomm CDMA Technologies Asia-Pacific）副总裁兼

Qualcomm

东南亚、澳大利亚和新西兰业务总裁ST Liew认为，越南将成为

区域技术中心

。

ST Liew在接受记者的采访时表示，根据越南计划与投资部近日发布的一份考察结果显示，越南企业在数字化转型方面仍面临不少困难，如企业数字化转型的高昂费用、高质量人才资源短缺等。

随着

科学技术

水平的进步与发展，工作人员应掌握软件和硬件操作技能。对于越南，其意味着从上学开始，学生就应掌握一些数字技能和STEM（科学、技术、工程和数学）技能。他们进入公司时，公司应该继续为他们培养这些技能。

ST Liew强调，在新技术不断产生与应用的背景下，人力资源培训对中小型企业和生产企业数字化转型进程具有重要的意义。

高通

承诺将陪伴越南数字化转型进程。目前，该公司正同越南各部门配合，充分挖掘国家的潜力，促进包括5G等技术在内的开发利用，努力实现国家数字化转型的目标。

从长远来看，若得到政府的支持，高通将努力帮助越南提高5G覆盖率及发展相关应用程序和智能设备。

高通希望与越南企业合作，发展智慧城市，促进智慧教育等合作。同时通过与越南制造商的合作，为“越南制造”（Make in Viet Nam）倡议做出贡献。

对于越南科技人力资源的素质水平，ST Liew表示，我们对拥有当地优质的工程技术人员队伍感到自豪。他们有抱负、有乐观精神、认真工作并不断提出新构想。在越南工程师的支持下，我们的产品和服务征服了泰国、日本等市场的客户。

ST Liew表示，相信越南将有更多发展机会以及培训出更多的科技专家。这些机会和力量将助力越南朝着正确轨道实现数字化转型目标，成为区域的技术中心。（完）