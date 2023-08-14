越南有望吸引外资流入更多大型项目

在受到新冠肺炎疫情（COVID-19）和全球政治经济动荡的影响后，最近越南投资趋势已逐渐复苏。

日前，越南平顺省颁发山美电气（LNG）项目链的投资政策决定，包括山美LNG港口仓库项目、山美电力中心项目、山美电力中心与国家电力系统并网发电项目和山美-富美燃气管道工程等四大项目。

除了越南天然气总公司（PVGas）和越南太平洋集团的参与外，美国爱依斯电力公司（AES）、法国电力公司（EDF）和日本九州电力公司以及双日株式会社（Sojitz）等外国投资商也对上述项目进行投资。其中，美国爱依斯电力公司和日本 双日株式会社曾在越南投资总值达数十亿美元的大型项目。

按计划，山美电力中心项目包括山美发电场一号和山美发电厂二号等子项目，投资总额达40亿美元，而山美LNG港口仓库项目投资总额达近13.4亿美元。

上述项目目的在于将山美发展成为天然气和电力项目的新中心，从而为越南能源转型和经济增长作出贡献。

另一方面，北宁省省委书记阮英俊与中国胜宏科技股份有限公司（Victory Gaint Technology）董事长陈涛举行工作会谈。

陈涛表示，该公司决定在北宁省VSIP建设一家规模达4亿美元的工厂。 预计，该工厂投入运行后，年产值将达10亿美元左右。

安靠技术公司（Amkor）在北宁省兴建总价值达16亿美元的工厂并预计今年底投入运营。当越南寻求高科技领域，尤其是半导体行业的更多大型投资项目时，上述都是有意义的项目。

越南其他省市也积极加大招商引资力度。最近乂安省领导向Innovation Precision（越南）责任有限公司颁发投资许可证，总投资额达1.65亿美元。该项目为电子产品、绿色能源领域制造各种铝合金，预计从2024年10月起投产。

最近，在越南政府例行会议上，越南计划与投资部部长阮志勇透露，2023年7月，外资注册总额超28亿美元，环比增长近9%，累计今年前7个月达162.4亿美元，同比增长4.5%，到位资金达115.8亿美元，同比增长0.8%。

越南计划与投资部外国投资局局长杜一黄认为，未来越南吸引外资将会有起色。

越南欧洲商会（EuroCham）2023年7月发布企业经营环境指数报告强调了越南投资目的地的吸引力。

阮志勇表示，越南将继续完善优惠机制和政策，创造竞争优势，吸引规模大、技术含量高的外资项目，为经济社会发展作出巨大贡献。（完）