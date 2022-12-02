越南有望发展成为海上风电中心

许多国际组织均认为，越南海上风电发展潜力巨大，这是越南尤其是越南南方地区将使用化石能源转向使用优质的可再生能源的绝佳机会。

为进一步了解越南海上风电的发展及其展望，越通社记者采访了正在管理开发越南罗乾（La Gan）海上风电项目的哥本哈根离岸风力开发公司Copenhagen Offshore Partners (COP)的国家总监斯图尔特·利夫西（Stuart Livesey）。

斯图尔特·利夫西表示，越南南方海床较浅，结构坚固，适合建设工程项目。 海上风电的开发可助力提高劳动力水平、改造升级港口基础设施及刺激供应链。

斯图尔特·利夫西强调，越南有望发展成为亚太地区海上风能中心，同时可以创造供应链，向地区其他国家提供劳动力，甚至可以出口风电等可再生资源。

斯图尔特·利夫西同时指出，越南风力市场吸引力非常大，在该领域进行投资对国家经济、能源安全、能源多样性以及减少对进口能源尤其是化石燃料的依赖等都非常有利。

斯图尔特·利夫西介绍，目前，COP公司正在平顺省实施罗乾海上风电项目。该项目装机容量3.5吉瓦，建成后将为越南约700万户家庭提供足够的电力，并创造更多的就业机会。项目投资总额约105亿美元，将为越南经济直接贡献超过40亿美元。

这也是越南最早开发的海上风电项目之一，拟被列入越南八号电力计划。

斯图尔特·利夫西表示，COP公司看到越南在风能、能源需求以及供应链和劳动力方面的巨大潜力。这些潜力将使越南成为海上风电产业发展的中心，以满足国内需求和向邻国出口电力的理想国家。（完）