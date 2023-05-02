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越南最高人民法院高级代表团对瑞士进行工作访问
在会见中，瑞士最高法院院长伊夫·唐萨雷斯(Yves Donzallaz)对两国最高人民法院乃至两国合作关系不断向前发展给予好评并感到高兴。阮和平向伊夫·唐萨雷斯介绍了越南最高人民法院代表团此次访瑞期间所取得的结果以及越南司法改革成就。
会见世界知识产权组织（WIPO）副总干事西尔维·福尔班(Sylvie Forbin)时，阮和平提议WIPO协助越南进行司法人力资源培训，交换相关信息和数据，特别是分享与互联网、人工职能（AI）有关案件处置经验等。
西尔维·福尔班强调，WIPO承诺协助越南提升审判员以及法院系统在知识产权方面的能力。WIPO也已密切配合越南司法部、科学技术部完善法律体系，将各项国际承诺内容纳入国内法律规定中，为法院的活动提供法律框架。
会见日内瓦州法院院长、沃州法院院长和原瑞士联邦最高法院刑事法官时，越南最高人民法院代表团听取了瑞方代表介绍各级审处系统组织、未成年人犯罪制裁和处理方案、瑞士司法系统等方面的信息。越南最高人民法院高级代表团也分享越南在这方面的法律制定和实践经验等。
访瑞期间，阮和平出席在日内瓦举行的雄王节活动并发表讲话，与越南驻日内瓦外交代表机构和越南驻瑞士大使馆干部、工作人员举行见面会。