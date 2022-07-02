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越南最高人民法院院长阮和平对德国进行访问
此访的主要目的是探讨德国司法改革若干问题，包括人民参与审判活动、少年司法制度和法院管理工作等问题。
越通社驻柏林记者报道，访问德国期间，阮和平与卡尔斯鲁厄市最高法院、德国司法部、柏林刑事法院、欧洲业余法官网络秘书长等举行工作座谈。
阮和平在各场座谈中就业余法官模式、联邦和州法院系统的组织机构和运作方式、法官审判的独立性等方面与德方代表进行了交流和了解，尤其是听取德方法律专家对德国少年司法制度的深入介绍。
越通社驻柏林记者报道，访问德国期间，阮和平与卡尔斯鲁厄市最高法院、德国司法部、柏林刑事法院、欧洲业余法官网络秘书长等举行工作座谈。
阮和平在各场座谈中就业余法官模式、联邦和州法院系统的组织机构和运作方式、法官审判的独立性等方面与德方代表进行了交流和了解，尤其是听取德方法律专家对德国少年司法制度的深入介绍。
阮和平还走访越南驻德国大使馆，会见越南驻德国大使武光明。
越德在法律、贸易、投资、教育等领域的合作情况以及在德越南人的生活情况。他表示，越德关系发展良好，经贸交流与合作日益加深。德国目前是越南在欧盟的最大投资国，越南是德国在东盟的最大贸易伙伴。两国科研合作取得了积极进展，防务合作成果显著。在德越南人为当地社会经济发展做出了贡献，心系祖国家乡，保持团结精神，维护民族文化特色。
按计划，继德国之后，阮和平将应法国最高法院的邀请，于7月4日至9日对法国进行工作访问。（完）
越德在法律、贸易、投资、教育等领域的合作情况以及在德越南人的生活情况。他表示，越德关系发展良好，经贸交流与合作日益加深。德国目前是越南在欧盟的最大投资国，越南是德国在东盟的最大贸易伙伴。两国科研合作取得了积极进展，防务合作成果显著。在德越南人为当地社会经济发展做出了贡献，心系祖国家乡，保持团结精神，维护民族文化特色。
按计划，继德国之后，阮和平将应法国最高法院的邀请，于7月4日至9日对法国进行工作访问。（完）