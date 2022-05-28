越南最大限度开放旅游活动

政府副总理武德儋签发政府总理关于暂停要求入境越南前进行新冠肺炎检测的第416号通知前一周，许多旅游企业仍在想方设法解决迎接入境游客(inbound)和带游客出境旅游(outbound)的难题。



越南公布自3月15日起全面开放旅游活动之后，几乎所有旅游企业全部启动旅游市场并推出一系列新产品，组织游客前往美国、迪拜、印度等国家旅游。



越南旅游与交通运输营销股份公司（Vietravel Holdings）董事长阮国旗透露，旅游活动开放初期，Vietravel 备受游客关注。 各趟包机航班将数百名游客送往国外。 这表明越南人在旅游关闭两年后对出境游的需求极大，但入境前进行新冠病毒检测的要求是最大的障碍。



因此，越南政府总理第416号通知颁布之后，阮国旗松了一口气：“最后一把锁已经打开了”。 阮国旗掩饰不住喜悦说：“疫情爆发以来，Vietravel 和 Vietravel Airlines 从未见过如此多的游客到访越南。机票与旅游产品套餐航班 、包机航班(Charter flights)持续开通，上座率超过90%。 面对如此高的旅游需求，在夏季旅游高峰期到来之前解封必将成为旅游业迎来真正的“夏季黄金期”注入动力，旅游企业在旺季的收入占全年总收入的70%。”



在越南旅游咨询委员会委员梁淮南博士看来，这对有回国探亲需求的海外越南人和想到越南旅游的国际游客来说是一个喜讯。这样，旅游活动的所有“锁”均已打开了。





Travelner首席执行官裴德慧在“越南旅游 – 2022年夏季机遇和挑战”的研讨会上指出，截至目前，越南旅游业已具备充足复苏条件并为未来发展铺平道路。今年夏季，预计各旅游景点的游客到访量将会爆发式增长。Travelner正在推出2022年夏季优惠活动，向乘坐其他国家到越南或越南到其他国家航班、总预订价值 500 美元以上的游客赠送国际旅游保险，包括新冠肺炎治疗险，最多可享有5万美元的保额。



Vinpearl总经理阮秋芳透露，该单位也抓紧时间推出许多新旅游产品和服务，为接待大量游客做好准备。针对国际游客，Vinpearl仔细研究并推出一价全包式（All-inclusive）服务套餐，停留时间在5-10天左右。具体，游客们可在私人别墅中放松身心地休息，也可在Vin Wonders、Vinpearl Safari、Grand World、Corona 赌场、高尔夫球场等体验各种娱乐。此外，还可以通过潜水、骑行等跟团旅游方式探索大自然之美。



胡志明市、广宁省、芽庄市、头顿市等许多地方也紧锣密鼓地为迎接夏季旅游旺季开展一系列活动，推出新产品等。（完）