越南最大容量海底光缆线路正式投入运营

4月16日，越南军队电信工业集团（Viettel）代表透露，2025年4月初，越南军队电信网络总公司（Viettel Networks）将亚洲直达海缆（Asia Direct Cable，简称ADC）投入运营。这条电缆的最大容量达到50Tbps，是目前越南容量最大的海底光缆线路，其容量相当于越南在ADC投入运营前所有国际连接总容量的125%。

Viettel 拥有连接越南和归仁登陆站的全部海底电缆分支以及部分国际主干电缆。 Viettel Networks 是其运营单位。

整个ADC线路的总投资高达2.9亿美元，是Viettel（越南）、Softbank（日本）、Tata（印度）、Singtel（新加坡）、中国电信、中国电信国际有限公司、中国联通（中国）、国家电信（泰国）、PLDT（菲律宾）等9家领先电信公司的合作项目。 Viettel 是越南对该电缆线路进行投资的唯一企业。

ADC是一条海底光缆系统，全长约9800公里，连接越南、中国、中国香港、泰国、菲律宾、新加坡和日本等7个国家和地区。

与越南现有的海底电缆线路相比，ADC的独特之处在于它能直接连接新加坡、中国香港和日本等亚洲三个互联网中心。 ADC 体现了 Viettel 为建设现代化越南数字基础设施所下决心做出的承诺。

首先，Viettel 将使用ADC 的部分容量，以提高国际连接能力，满足新数据需求并提升客户使用互联网服务的体验。

Viettel通过ADC增加了国际连接储备，增加光缆线路和连接国际线路的数量，确保在海底光缆中断时越南的连接需求。 ADC不仅有助于确保网络安全，而且还能巩固数字基础设施，以满足人工智能、5G、大数据、AR/VR等高速和大带宽服务的需求。（完）