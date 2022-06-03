越南是首个国家上市商用非洲猪瘟疫苗

6月3日，越南农业与农村发展部在河内举行仪式，对外公布非洲猪瘟疫苗研究生产成果。越南中央动物药业股份公司（Navetco）研发和生产的非洲猪瘟疫苗的商品名为 NAVET-ASFVAC。



在公布仪式上发表讲话时，美国驻越南大使马克•纳珀（Marc E. Knapper）评价，美国与越南的配合与合作已共同解决了非洲猪瘟等全球性问题。



马克•纳珀大使表示，研究出安全有效的疫苗是极其复杂的工作，需要兽医领域的科学家、研究人员和工作人员作出不懈努力和贡献。美国支持开发新疫苗以促进人类和动物健康。美国科学家将继续与越南合作。越南将继续投资和改善兽医基础设施以控制动物疾病。



越南农业与农村发展部部长黎明欢表示，成功研发和生产非洲猪瘟疫苗是越南和美国兽医部门的成就。



在公布仪式上，越南农业与农村发展部向越南中央动物药业股份公司非洲猪瘟疫苗上市许可。

按计划，截至2022年底，越南再向其他两种非洲猪瘟疫苗签发上市许可。



据悉，每剂非洲猪瘟疫苗的价格预计在3.4万至3.6万越盾之间。



目前，参与非洲猪瘟疫苗研究活动的三家企业包括：越南中央动物药业股份公司、AVAC一人有限公司、Dabaco集团股份公司。（完）