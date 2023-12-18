越南是韩国旅游业在东南亚的主要市场

韩国文化观光部下属韩国旅游发展局驻越代表处（KTO Vietnam）透露，2023年前11月赴韩旅游的越南游客人数达38.69万人次，相当于2019年同期的74%，相当于2022年同期的139.7%。预计截至12月底，越南赴韩游客人数将达约42万人次。 值得一提的是，越南是赴韩国游客数量排名第五的国家，并首次成为东南亚国家中赴韩旅游人数最多的国家。

随着旅游市场的复苏，韩国会奖旅游（MICE）在越南市场取得了许多突出的成绩。截至2023年11月底，来韩会奖旅游的越南游客人数超过3.84万人次，比2022年同期增长1倍多。其中，在越的韩资企业旅游团有457人次，比2022年增长3倍。越南是韩国会奖旅游在东南亚的最大客源市场。

今年，以2023-2024韩国旅游年为动力，韩国旅游发展局积极向东南亚国家进行营销。

韩国旅游发展局驻越代表处举办了韩国旅游奖颁奖典礼，表彰陪伴韩国旅游发展局的合作伙伴。 奖项包括战略伙伴、印象伙伴、创意伙伴、年度最佳计划等。2023年韩国会奖旅游大奖包括“钻石伙伴”、“黄金伙伴”、“白银伙伴”三个奖项。

韩国旅游发展局驻越南首席代表李在勋(Lee Jae Hoon)表示，今年赴越的韩国游客人数预计将达360万人次，韩国成为越南最大的客源市场。为了使韩国旅游业迅速恢复到新冠肺炎疫情前的水平，越南将始终是韩国旅游业在东南亚的主要市场，两国之间的友谊将日益牢固，共促两国在旅游业以及在文化、经济和政治等领域发展。（完）