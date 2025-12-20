越南是爱尔兰在东盟地区最具活力和潜力的经济伙伴之一

爱尔兰企业旅游就业部贸易与投资促进司副司长菲利斯·凯利（Phyllis Kelly）在日前于都柏林举行的2025年越南与爱尔兰贸易与投资论坛上表示，越南是爱尔兰在东盟地区最具活力和发展潜力的经济伙伴之一。近年来，越南持续推进体制改革，改善投资与营商环境，深化国际经济一体化，为吸引高质量投资、提升国际贸易竞争力奠定了重要基础，有助于实现未来数十年保持较高且可持续经济增长的目标。



越通社驻欧洲记者援引爱尔兰企业署负责东盟事务的主管帕特·奥里丹（Pat O’Riordan）表示，越南在爱尔兰对东盟合作战略中的地位日益重要。爱尔兰企业署将越南视为爱尔兰企业拓展东南亚市场的重点目的地，尤其是在高科技、创新、绿色经济和可持续发展等领域，同时充分利用越南已签署的自由贸易协定网络所带来的优势。



越南驻英国（兼驻爱尔兰）商务参赞黎廷伯表示，越南将继续坚定推进贸易自由化、扩大市场开放，吸引包括爱尔兰在内的欧洲国家高质量投资。越南优先与爱尔兰伙伴在可再生能源、绿色金融、数字化转型和高科技等领域开展合作，并强调越南驻英商务处将继续发挥桥梁作用，支持两国企业对接伙伴、融入价值链并推进具体合作项目落地。



在论坛上，爱尔兰企业介绍了自身优势，分享了在越南市场开展合作的经验和方向，重点涉及机场基础设施管理与运营、机场建设、生物技术与环境治理解决方案以及面向可持续发展的绿色技术和产品等领域。与此同时，越南企业则介绍了在咖啡、信息技术与数字化转型、工业园区和高新技术园区开发等优势领域的合作潜力，以及越南吸引外资入驻高新技术园区的相关政策。



本次论坛是越南驻英国（兼驻爱尔兰）商务处2025年贸易与投资促进系列活动之一，吸引了两国工商界和贸易促进机构的广泛关注，共有50家企业线下参会、100家企业线上参与。论坛讨论内容显示，越南与爱尔兰企业在多领域具备明显的互补优势，为在贸易、投资和价值链对接方面深化合作提供了广阔空间，有助于推动两国经贸关系朝着务实、高效和可持续方向发展。（完）