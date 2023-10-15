越南是欧盟企业的主要投资目的地

越南《工贸》杂志日前在河内举办了题为“与欧盟企业对接，有效利用EVFTA”的座谈会。

愿越南工贸部副部长、原越南加入世贸组织和东盟经济共同体谈判团团长、原咖啡可可协会主席梁文字表示，欧盟是越南咖啡最重要的市场。目前，欧盟市场占越南咖啡出口的40%。

梁文字认为，《越南与欧盟自由贸易协定》（EVFTA）的减税路线图为越南国内企业和外国投资商改进加工、提高咖啡附加值创造了条件。多家越南企业增加对加工环节的投资，以增加对欧盟和与越南签署自由贸易协定市场的出口。

过去，越南主要出口咖啡豆，但根据越南加入的15项自由贸易协定，对现磨咖啡和速溶咖啡征税降至0-5%，甚至欧盟也制定了将税收降至低水平的路线图。 这为越南国内企业和外商直接投资企业改进加工以提高咖啡豆的附加值创造了条件。

福生集团董事会主席潘明通在座谈会上表示，EVFTA创造了很多激励措施。EVFTA生效后，在越南投资的非欧洲企业将利用从越南向欧洲出口产品的税收优惠。新加坡、甚至美国、印度也将在越南开设咖啡生产厂，生产受益于减税的“越南制造”产品。

可见，EVFTA给双方带来了很多优势，但巨大的优势伴随着激烈的竞争。该协定生效后，外国企业在原材料方面投入巨资，与越南企业竞争。这促使越南企业实现改进，以增加其竞争力。

外商投资企业协会（VAFIE）副主席阮文全表示，目前，进入越南的外国投资商大多是外国独资企业，而很少经营合作或合资企业。这是越南企业难以抓住机遇的原因所在。

越南工贸部多边贸易政策司副司长吴钟卿认为，企业应更加主动地提高竞争力，积极寻找合作伙伴，抓住与欧洲企业对接合作的机会，从而更有效地利用EVFTA带来的机遇。（完）