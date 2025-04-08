越南是易受气候风险影响的国家之一

越通社驻曼谷记者报道，4月8日，总部设在泰国曼谷的联合国亚洲及太平洋经济社会委员会（ESCAP）发布了联合国新报告，评估亚太经济体在气候变化背景下的应对情况，其中越南被列为从宏观经济角度来看易受气候风险影响的11个国家之一。

联合国副秘书长兼亚亚洲及太平洋经济社会委员会执行秘书阿尔米达•萨尔西娅•阿里沙赫巴纳（Armida Salsiah Alisjahbana）认为，全球经济不确定性增加和气候风险加深没有为财政和货币政策制定者创造有利条件。因此，她呼吁该地区各国制定适当的政策并加强区域的配合，以保护长期经济前景并应对气候变化。

值得注意的是，在受调查的30个国家中，11个国家从宏观经济角度被确定为容易受到气候风险的影响，其中包括阿富汗、柬埔寨、伊朗、哈萨克斯坦、老挝、蒙古、缅甸、尼泊尔、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦和越南。

报告还指出该地区应对能力存在巨大差异。虽然一些国家已经筹集了大量气候资金并落实了绿色政策，但其他国家仍然面临着资金限制、金融体系薄弱和公共财政管理能力有限等挑战。

报告强调，为确保经济长期繁荣，各政府需要积极支持经济部门升级为生产力和附加值更高的部门。该地区还需利用其在绿色产业和价值链方面的强大竞争力作为经济增长的新动力，并全面促进区域经济合作，满足发达国家和发展中国家的发展愿望。（完）