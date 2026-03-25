挪威海产局 (NSC) 3月25日下午在2026年越南市场上挪威水产业前景活动上公布，越南是挪威三文鱼出口增长最快的东南亚市场；同时预测，2026年挪威三文鱼在越南的消费量将继续保持强劲增长势头。

据挪威海产局的统计数据显示，截至2026年2月，挪威新鲜三文鱼对越南出口总量同比增长16%。冷冻三文鱼产品也呈现强劲增长态势，出口总量增长约37%。

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这一积极成果延续了2025年的增长势头。2025年挪威鲜活三文鱼对越出口量约7900吨，同比增长40%。从三年周期来看，出口量已从2023年的6281吨增长至2025年的约7900吨，增幅达26%；同时，其在挪威对越水产品出口总量中的占比也持续提升。

统计数据显示，挪威鲜活三文鱼正逐渐成为越南家庭日常餐桌上的常见食材。同时，根据积极的宏观经济环境、高端食品消费趋势，以及2026年家庭实际支出将增长7.2%的预测，挪威海产局预测，挪威三文鱼在越南消费量增长前景保持乐观。

挪威海产局东南亚地区总监奥希尔德·纳肯（Åshild Nakken）表示，挪威海产局明确2026年的优先事项为拓展与越南贸易合作伙伴之间的合作层次和水平，从而推动越南企业和市场可持续增长。挪威水产局将聚焦确保越南消费者能够使用安全、高品质的挪威水产品，支持整个价值链中各合作伙伴经营可持续增长这一核心目标开展活动。

特别的是，挪威海产局参加于3月24日至26日在胡志明市举办的2026年越南国际食品与酒店业展览会（Food & Hospitality Vietnam 2026），开设合作伙伴展区，举办相关研讨会，旨在开展联合宣传活动，纪念越南与挪威建交55周年，彰显两国传统合作精神等。（完）