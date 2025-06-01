越南是国际社会可信赖的伙伴和负责任的成员

据《越南之声》的报道，潘文江大将指出，当前世界面临诸多前所未有的变化，大国战略竞争日趋激烈，空间不断扩大，范围不断扩大，强度不断增强，对抗不断加剧。军备竞赛和军事冲突的风险也日益增加。威权主义和狭隘民族主义的兴起对国际法提出了挑战，同时削弱对多边机制和全球合作的信心。



关于越南国防政策，潘文江强调，越南奉行“四不”国防政策，不参加军事同盟；不结盟对抗其他国家；不允许外国在本国设立军事基地或利用本国领土对抗其他国家；在国际关系中不使用武力或以武力相威胁。关于东海问题，范文进认为： “越南一贯坚持以和平方式解决所有分歧，遵守1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS 1982）；全面有效落实《东海各方行为宣言》（DOC）。越南希望尽快达成实质、有效的“东海行为准则”（COC），为 维护东海的和平、稳定、安全、航行和飞越自由作出贡献。”



越南国防部部长潘文江大将发表讲话。图自越南之声

潘文江在讲话中也强调，作为一个经历过战争痛苦和损失的国家，越南比任何人都更懂得维护和平、稳定、合作与发展的价值。越南将坚持奉行独立、自主、多边化、多样化的外交政策；做国际社会的朋友、可靠的伙伴、负责任的成员；积极深度融入世界，为全球政治、经济作出越来越有效的贡献。



潘文江高度评价香格里拉对话会以及世界上其他重要的安全论坛，为各国分享观点、交流对话创造机会，增进相互联系和了解，从而更实质、更有效地增进信任、促进合作。



期间，潘文江与“国际战略研究所”（IISS）总干事兼首席执行官巴斯蒂安·吉格里奇（Bastian Giegerich）博士进行双边会晤。（完）