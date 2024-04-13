越南是半导体市场上一颗冉冉升起的新星

据战略与运营管理咨询公司Tractus的新闻网站4月11日发表的一篇文章称，近年来，越南在东盟半导体价值链中展现出重要且不断提高的地位。

文章作者认为，半导体市场预计将从2023年的172.4亿美元增长到2027年的262亿美元。越南就是这一增长态势的鲜明例子，特别是在越南出口到美国的电力设备自2018年以来呈现猛增趋势的背景下。

文章指出，这种非凡的增长可能由于越南位于重要的国际物流运输路线上，拥有连接到全球贸易网络的34个港口和15条主要高速公路。 此外，越南是积极融入全球化进程的国家，已签署16个自由贸易协定（FTA），并与美国、韩国和日本等芯片生产领先国家有着密切的经济联系。 这为有意实现生产多元化的芯片公司提供了良好机会。

文章认为，越南拥有丰富的劳动力资源和低廉的生活成本，因此在劳动力成本方面具有优势。 越南政府正积极推动计算机科学培训，目标是到2030年培养出5万名半导体工程师。

此外，随着韩国三星和大宇等跨国公司的参与，越南的电子工业（EI）也呈现蓬勃发展。 该行业在增加半导体材料比例方面起着重要作用。

文章认为，新冠肺炎疫情和美国贸易壁垒已迫使半导体制造商实现生产多元化，而越南成为了有吸引力的选择。 越南正在通过为外资项目特别是高科技项目提供具有竞争力的优惠政策，以有效利用这一趋势。

除了外商的投资外，越南各家科技集团也在积极参与该行业。 值得注意的是，FPT集团通过其子公司FPT半导体股份公司（FPT Semiconductor）深度参与了国内非制造业市场。

据文章的结论，评价战略地理位置、成本方面的优势和电子工业的蓬勃发展，越南成为了全球半导体市场上一颗冉冉升起的新星。 随着政府的支持，技术的进步以及国内外投资的增加，越南将在这一重要行业的未来中扮演重要角色。（完）