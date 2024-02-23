据《越共电子报》，2024年1月份，越南胡椒出口量达2万吨、出口额达7900万美元，分别同比增长60.2%和83.9%。

据越南工贸部进出口局的报告数据，2024年1月越南胡椒出口量达2万吨，环比下降1.4%、同比增长60.2%；出口额达7900万美元，环比增长1.9%、同比增长83.9%。2024年1月越南胡椒平均出口价格达3953美元/吨，环比增长3.4%、同比增长14.8%。

从出口商品结构来看，2023年越南主要出口黑胡椒，占2023年全国胡椒出口总量的69.51%，占全国胡椒出口总额的70.67%。因此，黑胡椒出口增长对越南整个胡椒出口行业增长产生了积极影响。

2023年，越南将向全球100多个国家和地区出口黑胡椒。其中包括中国、美国、印度、阿联酋、菲律宾等传统出口市场。

目前，越南是中国第二大胡椒供应国，2023年出口量约达336万吨，同比增长18%；出口额达1323万美元，同比增长1%，中国对越南胡椒的进口份额从2022年的32.39%增至2023年的36.57%。

越南工贸部进出口局预测，2024年中国胡椒进口需求预计较2023年将有所增加，这对全球胡椒出口商来说是一个机遇。目前，胡椒主要用作香料和用于食品工业，其是中国消费者使用最为广泛的香料。（完）