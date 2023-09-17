阮鸿延部长表示，越中是山水相连的邻国，两国人民有着悠久的传统友谊。建交70年来，越中友好合作始终是两国关系的主流。



2008年，中国是首个与越南建立“全面战略合作伙伴关系”的国家。这是迄今为止越南与世界各国伙伴关系框架内最广泛的合作框架。



越南党、国家和越南人民重视并视发展同中国党、国家和人民的睦邻友好关系和全面战略合作伙伴关系为一贯且长期的方针，也是越南外交政策的战略选择和首要优先事项。



近年来，在两位总书记的指导下，特别是2022年底阮富仲总书记对中国进行历史性正式访问后，越中全面战略合作伙伴关系不断深入发展。



经贸投资合作呈现积极的增长态势并不断创新高，中国连续多年成为越南第一大贸易伙伴。越南是中国在东盟第一大贸易伙伴、全球第六大贸易伙伴。其他领域互利合作不断拓展和走向深入，为两国人民带来了实实在在的利益。





在当前世界和地区形势复杂多变的背景下，保持越中关系稳定健康、日益深入发展势头是客观要求，对两国长远发展具有重要意义，也有利于地区的和平、稳定与发展。





阮鸿延希望双方各级各部门认真贯彻落实两党两国高层领导所达成的共识，不断推动和深化各领域合作。

同时，加强越中双边合作指导委员会的协调作用；积极推动越南国会、越南祖国阵线与中国人大、中国政协的交流与合作。

积极提高以经贸、投资为重点的各领域务实合作质量，提升货币金融、基础设施合作机制的作用和效率；推动两国贸易向更加平衡方向发展；积极研究实施两国公路、铁路交通基础设施互联互通合作项目。



扩大两国各界人士、社会组织特别是青年一代的友好交往，夯实两国关系的社会基础；积极宣传两党两国友好关系。





在严格遵守两国高层领导人所达成的协议和共识、尊重彼此正当合法利益的基础上，根据包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法，管控好、处理好分歧，造福两国人民，为地区和世界的和平、合作、发展作出贡献。



阮鸿延在谈到中国—东盟博览会（CAEXPO）时表示，历经20年的发展，中国—东盟博览会（CAEXPO）和中国—东盟商务与投资峰会（CABIS）已经成为东盟国家与中国重要且享有盛誉的经贸投资合作机制之一，使东盟成为中国第一大贸易伙伴，以及中国成为包括越南在内的东盟各国最重要的贸易伙伴。



20年来，越南成为中国-东盟博览会和中国-东盟商务与投资峰会的最积极成员之一。在东盟国家中，越南一直是参加CAEXPO参展企业数量最多、展位面积和展位数量最大的国家。





工贸部期待CAEXPO机制框架内的合作将成为推动东盟—中国与区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）成员国和“一带一路”成员国共同发展的重要动力之一，并成为全球最具活力的经济增长中心之一。





阮鸿延希望CAEXPO、 CABIS将重点关注高科技、创新、绿色发展、减少碳排放和环境治理技术、原材料和燃料生产加工、现代节能机械设备等领域，顺应绿色、可持续发展的潮流。他期待CAEXPO、 CABIS继续创新，使合作形式和领域多样化，为提升中国与包括越南在内的东盟经贸投资合作水平作出贡献。（完）