越南是世界上艾滋病治疗质量最好的4个国家之一

越南目前是与英国、德国和瑞士并列的四个世界上艾滋病治疗质量最好的国家之一，艾滋病病毒感染者接受抗逆转录病毒治疗且病毒载量低于抑制阈值的比例达到 96%，有助于降低艾滋病毒传播风险。



上述是越南卫生部副部长阮长山在由瑞典和美国驻越南大使馆日前在河内联合举行的抗击艾滋病、结核病和疟疾全球基金捐款活动上表述的信息。



阮长山副部长表示，越南党和国家始终高度评价国际捐助者尤其是抗击艾滋病、结核病和疟疾全球基金对抗击艾滋病、结核病和疟疾斗争中向越南提供的支持。自2004年至今，该基金已向越南提供了约4.5亿美元的无偿援助，用于艾滋病、结核病和疟疾预防项目。

阮长山副部长表示，越南在防治艾滋病方面取得了许多国际社会公认的成就。越南目前是与英国、德国和瑞士并列的四个世界上艾滋病治疗质量最好的国家之一，艾滋病病毒感染者接受抗逆转录病毒治疗且病毒载量低于抑制阈值的比例达到 96%，有助于降低艾滋病毒传播风险。越南也是最早承诺实现联合国 95-95-95 目标的国家之一。对于这个目标，越南已实现 84-79-96，过去 10 年中新发艾滋病毒感染者和艾滋病死亡人数减少了三分之二。



然而，为实现到2030年越南结束艾滋病流行的目标，为艾滋病预防和控制活动保障经费问题是越南面临的巨大挑战。近年来，越南大力调动国内财力，成功将近17万艾滋病病毒感染者的艾滋病治疗项目转入医保基金。然而，国内和国际资金来源只能满足年度资金需求的 70%。（完）