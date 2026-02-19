Báo Ảnh Việt Nam

越南春节期间的一些美好习俗

越南人在传统春节中的习俗世代相传，至今仍保留着包粽子、春节大扫除、春节发放压岁钱等美好习俗。
    

 

越共中央总书记苏林见证越美双方签署和交换多项合作合同和协议

当地时间2月18日晚，越共中央总书记苏林在美国华盛顿特区见证了越美双方在科技、数字化转型、航空、医疗等重点领域系列合作合同、协议的签署及文本交换仪式。此次合作合同和协议总价值高达372亿美元，充分体现了双方在两国关系步入新发展阶段的背景下的坚定承诺。
