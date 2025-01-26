同家人团聚

据越南人的观念，春节是家人团聚的机会。亲戚和邻里的关系得到了拓展，彼此之间形成了对社会的共同道德纽带。春节也是与已故亲人团聚的时刻。从年夜饭开始，在新年的钟声敲响之前，家庭成员会点燃香烛，邀请祖先和已故亲人的灵魂回家与子孙共享年夜饭，庆祝春节。

祭灶神节

据越南民间传说，腊月廿三这一天，在凡间的各路神灵都要回天上去报告这一年的情况。因此，每年腊月廿三，越南家家户户都要准备饭菜、贡品和活鲤鱼以进行“送灶神升天”的祭祀仪式。祭祀后将把鲤鱼放入河流里。这是越南民族的一个独特文化和传统美俗，颇受人们的重视。

包粽子

春节包粽子起源于雄王时代，并成为越南民族过年时不可缺少的传统文化。家家户户都从腊月二十七至二十九就包粽子过年，并摆上祖先祭台或送给亲朋好友。

摆放鲜花

北部的桃花、南部的梅花和金橘树都象征着一个家庭的幸运、幸福和繁荣。现在，越南人还喜欢购买兰花、百合、雏菊、水仙花等各种美丽鲜花来迎新年。

五果盘

每逢春节，越南家家户户的供桌上都摆放着五颜六色的五果盘。与绿色粽子和红色对联一样，五果盘是越南民族传统春节期间必不可少的物品。五果盘包括五种不同的水果，旨在表达家主对平安、吉祥、幸福、安康、富贵的祈愿。

打扫布置房间

为了喜迎新年，家家户户都把房间打扫得干干净净、布置得漂漂亮亮，让家里的一切焕然一新，喜迎一个充满吉祥和财富的新年。

祭祖扫墓

每年腊月二十三到年三十，家中老少结伴到祖坟祭祖扫墓，清理祖坟上的野花杂草，设坛拜祖行孝道，希望召唤祖先亡灵返回故里，与子孙后代团圆欢聚，祈求祖先护佑来年行好运。

除夕祭祀

岁末最后一天下午，当完成喜迎新年的一切准备工作时，家家户户都会做饭祭祀祖先和神灵，俗称“除夕祭祀”。粽子、春联和五果盘是春节期间在每个家庭的供桌上不可缺少的东西。“除夕祭祀”结束后，全家人聚在一起吃团圆饭，尽享家庭的温暖。

喜迎除夕之夜

除夕之夜是一年里最重要的时刻。每到此时，家家都会做酒席用于“除夕”祭祀，蕴含辞旧迎新之意。除夕时刻，许多人都会到寺庙上香祈福，回来途中随手采摘一根带有绿叶的树枝回家，象征着把天地神灵赐给的福禄带回家中。

逛寺庙

春节逛寺庙是越南人的美好习俗之一。春节初始去寺庙祈福，不仅是为了祈求新的一年好运、福气，还表达了对佛祖和祖先的敬意。

“冲年喜”

按越南人的习俗，大年初一第一个到自己家拜年的人被称作“冲年喜”之人。许多家庭年前都会托一个心地善良、有福分的人来“冲年喜”，以求新年大吉大利、万事如意。

拜年和送红包

拜年或送红包是春节期间的一种传统美俗，以示祝福、祈求好运。正月初一、初二、初三，人们出门去走亲访友、相互拜年。通常，初一晚辈要先给长辈拜年，祝长辈长寿安康，长辈也把钱放在红包分给晚辈并祝晚辈身体健康、学习进步。

出行

在春节的第一天结束后，许多家庭会选择查看吉日和吉方，以便出行，祈求新的一年在工作、经商和学习等方面能够顺利，事事如意。（完）