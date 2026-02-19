越南春节假期："换换口味"趋势兴起

尽管不如去年那般热闹，但春节期间外出旅游仍是许多人选择的主流趋势。这是在忙碌工作生活一年后，许多人用以恢复精神活力的方式。



近三年来，居住在河内市巴亭坊的陈兰香女士选择在春节期间外出旅游。今年，陈兰香女士没有像前两年那样出国，而是再次前往西部。对她而言，这是一片美丽且依然原始、尚未受到城市化和工业化过多影响的土地。西部人民也非常淳朴、友善和好客。在这次春节旅行中，陈兰香女士将与朋友们一起探索西部的美景，特别优先前往芹苴市，并参观这片土地的著名景点，如丐冷水上市场、平水古屋、宁桥码头等。



与陈兰香女士一样，居住在河内市西湖坊的阮河芳女士今年也选择在春节期间出行游玩。不过，阮河芳的目的地是木州，去山罗省欣赏美景和品尝诱人的美食。“我的两个女儿非常期待体验这种感觉，她们已经准备好了衣服、鞋子，并计划为整个旅程拍照上传到社交媒体上。”阮河芳女士分享道。



与此同时，河内某大学大三学生阮香璃同朋友们前往龙谷茶山、春山国家旅游区、三岛国家公园等地，因为距离河内近、出行方便且路线不太困难。

游客在安江省仙溪瀑布（Thác Suối Tiên）民宿欣赏七山地区壮丽全景。图自越通社

据河内青天旅游与活动责任有限公司销售部经理阮氏秋女士表示，2026年春节期间的旅游需求虽较2025年略有下降，但依然相当活跃。许多国内外旅游线路在2026年春节前一至两个月就已售罄。在国内，人们选择较多的目的地主要是：老街省沙坝；原河江省（现属宣光省）的地标；山罗省木州以及芹苴、同塔、西宁等西部各省。



阮氏秋称，2026年春节期间吸引越南游客的境外旅游线路仍是中国、韩国、中国台湾、日本、新加坡等亚洲市场。“其中，韩国和日本市场的许多线路在春节前约两个月就已订满。”与今年亚洲市场相当活跃不同，欧洲市场不像前几年那样受游客青睐，导致这种情况的原因有多种，但经济困难、收入减少也使得人们削减开支，选择就近地点以降低成本。



可以看出，越南人在2026年春节期间的旅游趋势正逐步朝着灵活、务实、注重体验价值的方向形成。与以往认为春节只与团聚、做饭、待客联系在一起不同，许多家庭大胆地“换换口味”，花时间一起外出休息、恢复精力、增进感情。旅游已不再是春节假期的附属活动，而是成为一种主动的选择，经过提前计算，符合经济条件和不同群体的需求。



可以看出，虽不像高峰年份那样爆发式增长，2026年春节期间的旅游业依然保持着独特的活力，反映了越南人在过年思维上的转变。当工作与生活的平衡需求日益受到重视时，新春出游有望继续成为许多家庭的选择，为旅游业朝着更可持续的方向复苏和发展注入动力。（完）