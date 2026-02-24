越南春节假期文旅市场迎来“开门红”

据初步统计，在为期9天的春节假期中，越南旅游业共接待游客约1400万人次。越南国家旅游局认为，今年春节旅游季的成功，充分体现了在指导工作中的积极主动、各地方与企业的灵活应对，以及国内和国际游客市场的强劲复苏态势。



2026年丙午年春节是一个全国范围内热烈、安全且显著增长的旅游季节。在为期9天（从2月14日至22日）的春节假期，旅游活动不仅在大城市和中心地带蓬勃开展，还扩展到许多其他省份。



据越南国家旅游局的统计，自2月14日至22日，旅游业共接待游客量约1400万人次，同比增长12%。



旅游接待单位的平均客房入住率约达55-60%。富国岛、沙坝、大叻和潘切等许多旅游目的地的入住率达90-95%。



值得注意的是，在岘港、河内、胡志明市等多个重点地方，国际游客数量大幅增长。在不少地方，国际游客人数已与国内游客持平或接近。这表明越南旅游品牌在国际市场上的地位正日益稳固。



在国内市场方面，国内跟团游的预订量同比增长约15-20%，所占份额超过出境游。春节旅游趋势正向个性化体验转型，游客更倾向于寻求本土文化价值，并选择长途深度居留，而非短途且频繁更换地点的行程。



国际游客体验年初“求字”活动。图自越通社

各旅游目的地热闹非凡的气氛、令人印象深刻的增长数据以及可持续的增长质量，有力证明了越南旅游业正实现强劲转型。



越南国家旅游局评价认为，上述各旅游中心取得的骄人成绩，不仅反映了各目的地独特的吸引力，也肯定了各旅游重点地区在引领增长、发挥积极扩散效应以及为2026年丙午年春节期间全国旅游版图注入强劲动力方面，发挥着领头羊和重要引擎的作用。



越南国家旅游局表示，2026年丙午年春节展现了旅游业全面发展的景象。较长的春节假期为民众规划旅游行程创造了便利条件，同时也为各旅行社、住宿及餐饮服务企业开启了一个充满活力的新年。



旅游亮点是国内与国际游客市场，以及大城市中心与新兴旅游目的地之间均实现了均衡增长。与此同时，许多地方的旅游总收入增长超过30%，甚至高于游客人数的增长速度，这反映了提高附加值和提升服务质量的趋势。



与此同时，旅游消费趋势发生了明显变化。如今，游客更多地通过在线平台预订服务，优先选择长途居留，并探索与当地文化、历史和特色紧密结合的个性化体验。这些信号表明，市场发展正日益趋于可持续化。（完）