越南旅游：胡志明市实施多项措施 助力旅游业复苏

抓住机遇，刺激旅游需求，加快

旅游复苏

步伐，2022 年 4 月，胡志明市各家旅游公司和

旅行社

纷纷推出旅游刺激计划和展开优惠活动，以满足民众

旅游

和娱乐的需求。

今年雄王节、4·30南方解放日和五一国际劳动节假期都恰逢周末，放假时间长，许多人会选择与家人、亲友一起出行。这是旅游业复苏的极好机会。

除了国内旅游，人们可选择到柬埔寨、泰国、新加坡、迪拜、欧洲等国外旅游。

多家旅游企业和旅行社代表表示，2022年，个人、家庭、小团体使用预订产品和服务旅游的趋势正在增加。与2021年同期相比，今年预订旅游套餐的游客数量和套餐价值都有所增加。

此外，人们也改变了旅游消费行为，更加倾向于在网上了解和购买旅游产品和服务。

在旅游产品方面，客户更喜欢生态旅游、度假村、体验型的短期旅游产品和服务。尤其是更加关注新冠肺炎疫情防控措施，并提出有关保障身体健康的要求。

在今年4月至9月，胡志明市人民委员会已下发通知，要求促进开展吸引游客来到

胡志明市旅游

的项目计划，项目名为“胡志明市欢迎您”，被期待将推动胡志明市旅游业快速复苏，提高现有旅游产品的质量，在发挥文化遗址、历史遗迹、生态区、河道风景等旅游优势的基础上，重点开发新产品。同时，完善和升级具有胡志明市特色的旅游产品和服务。

2022年3月，胡志明市消费品和服务零售总额达92.69万亿越盾，环比增长8.4%，同比增长3%。其中，住宿和餐饮服务业带来的收入达5.76万亿越盾，环比增长7.8%。国内旅游仍是主要收入来源，但随着国际旅游的重新开放，胡志明市旅游业在今后的几个季度被期待将取得积极成果。（完）