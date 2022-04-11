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越南旅游：胡志明市实施多项措施 助力旅游业复苏
抓住机遇，刺激旅游需求，加快旅游复苏步伐，2022 年 4 月，胡志明市各家旅游公司和旅行社纷纷推出旅游刺激计划和展开优惠活动，以满足民众旅游和娱乐的需求。
今年雄王节、4·30南方解放日和五一国际劳动节假期都恰逢周末，放假时间长，许多人会选择与家人、亲友一起出行。这是旅游业复苏的极好机会。
除了国内旅游，人们可选择到柬埔寨、泰国、新加坡、迪拜、欧洲等国外旅游。
多家旅游企业和旅行社代表表示，2022年，个人、家庭、小团体使用预订产品和服务旅游的趋势正在增加。与2021年同期相比，今年预订旅游套餐的游客数量和套餐价值都有所增加。
此外，人们也改变了旅游消费行为，更加倾向于在网上了解和购买旅游产品和服务。
在旅游产品方面，客户更喜欢生态旅游、度假村、体验型的短期旅游产品和服务。尤其是更加关注新冠肺炎疫情防控措施，并提出有关保障身体健康的要求。
在今年4月至9月，胡志明市人民委员会已下发通知，要求促进开展吸引游客来到胡志明市旅游的项目计划，项目名为“胡志明市欢迎您”，被期待将推动胡志明市旅游业快速复苏，提高现有旅游产品的质量，在发挥文化遗址、历史遗迹、生态区、河道风景等旅游优势的基础上，重点开发新产品。同时，完善和升级具有胡志明市特色的旅游产品和服务。
2022年3月，胡志明市消费品和服务零售总额达92.69万亿越盾，环比增长8.4%，同比增长3%。其中，住宿和餐饮服务业带来的收入达5.76万亿越盾，环比增长7.8%。国内旅游仍是主要收入来源，但随着国际旅游的重新开放，胡志明市旅游业在今后的几个季度被期待将取得积极成果。（完）
今年雄王节、4·30南方解放日和五一国际劳动节假期都恰逢周末，放假时间长，许多人会选择与家人、亲友一起出行。这是旅游业复苏的极好机会。
除了国内旅游，人们可选择到柬埔寨、泰国、新加坡、迪拜、欧洲等国外旅游。
多家旅游企业和旅行社代表表示，2022年，个人、家庭、小团体使用预订产品和服务旅游的趋势正在增加。与2021年同期相比，今年预订旅游套餐的游客数量和套餐价值都有所增加。
此外，人们也改变了旅游消费行为，更加倾向于在网上了解和购买旅游产品和服务。
在旅游产品方面，客户更喜欢生态旅游、度假村、体验型的短期旅游产品和服务。尤其是更加关注新冠肺炎疫情防控措施，并提出有关保障身体健康的要求。
在今年4月至9月，胡志明市人民委员会已下发通知，要求促进开展吸引游客来到胡志明市旅游的项目计划，项目名为“胡志明市欢迎您”，被期待将推动胡志明市旅游业快速复苏，提高现有旅游产品的质量，在发挥文化遗址、历史遗迹、生态区、河道风景等旅游优势的基础上，重点开发新产品。同时，完善和升级具有胡志明市特色的旅游产品和服务。
2022年3月，胡志明市消费品和服务零售总额达92.69万亿越盾，环比增长8.4%，同比增长3%。其中，住宿和餐饮服务业带来的收入达5.76万亿越盾，环比增长7.8%。国内旅游仍是主要收入来源，但随着国际旅游的重新开放，胡志明市旅游业在今后的几个季度被期待将取得积极成果。（完）