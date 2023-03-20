越南旅游：宁平省儒官县将当地文化之美打造成特色旅游产品

今年，儒官县各民族文化体育节从3月17日至19日举行，吸引来自各文艺和体育俱乐部的11支队和1000多名群众演员和运动员参加，为观众献上锣铮表演节目、跳竹竿舞表演节目以及群众艺术交流活动。此外，组委会还举行系列体育交流活动，推棍、抛球、踩高跷、射弩等各种民间游戏以及推介旅游产品、“一乡一品”（OCOP）产品和特色农产品等活动。



儒官县人民委员会指出，儒官是宁平省唯一一个山区县。这片土地具有悠久历史和光荣革命传统。该县目前共有15种民族共同聚居。虽然语言、风俗习惯等方面存在差异，但它们早就相互交织并形成了多样性相统一的文化，营造出多姿多彩、丰富活跃的文化画面。



除了别具一格、富有特色的历史文化之外，儒官县还被大自然馈赠许多美丽景观，如云呈洞、天河洞、菊方热矿泉、同章湖生态旅游区等。



自2019年至2022年，菊方国家公园连续四年被世界旅游大奖（World Travel Awards）列入亚洲领先的国家公园名单。这里拥有珍稀遗传资源的动植物保护区给游客留下了难忘的印象。因此，多年来，使芒族文化打造成儒官县特色旅游产品被明确为该县旅游发展的方向。



儒官县人民委员会主席黄克捷表示，儒官县目前芒族人数接近3万人，占全县人口的15%。多年来，当地少数民族物质和非物质文化价值保护和弘扬工作一向得到儒官县的重视，借此，当地民族文化遗产得以大力弘扬。在越南旅游正在复苏背景下，儒官县有望成为深受国内外游客青睐的旅游目的地。（完）