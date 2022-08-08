越南旅游资源对接会开幕 促进旅游业全面复苏

8月8日上午，题为“国际旅游增长，越南旅游全面复苏”的越南旅游资源对接会在胡志明市开幕。



越南旅游协会、胡志明市旅游协会和旅游总局在越南文化体育旅游部指导下联合举行该活动，为旅游服务供应商、目的地和旅行社促进合作与交流提供便利，更新旅游业和旅游市场的信息，帮助企业把握更多旅游市场的信息和游客的需求。



胡志明市旅游协会主席阮氏庆表示，组委会希望各方通过本次活动来提高竞争优势，打造旅游业综合力量，提高越南旅游在国际和地区市场的能力。



阮氏庆表示，除了旅游业经营单位交流活动外，越南旅游资源对接会还推介全国各地方和企业的新旅游产品和服务。



胡志明市人民委员会副主席潘氏胜希望胡志明市旅游协会继续保持其作为扶持渠道的作用，为本市旅游发展政策制定过程作出切实贡献。

另一消息，在越南旅游资源对接会框架内，当天上午，题为“地方与企业会面以振兴与发展旅游业”的座谈会举行。



文化体育旅游部部长阮文雄希望通过本次座谈会寻找疏通瓶颈，开拓旅游市场的措施，以在未来走得更远。



阮文雄建议各地方旅游业要有新思维，特别是旅游业数字化、合作和地方发展的思想。各地方应有效开发当地文化、生态旅游等资源，改善旅游服务，推出特色旅游产品，补充行动计划等。



各旅游企业应主动核查其活动，主动革新与创新，融入旅游市场的发展进程。



据统计数据，2022年前7月，胡志明市接待国内和国际游客量分别达1330万人次和76.5万人次，旅游总收入达60.379万亿越盾，同比增长57.82%，达2022年计划的75.5%。



除了旅游业复苏与发展政策和计划外，该市还着力提高旅游产品的质量，开发特色产品，促进旅游市场的发展，启动地方和区域合作对接，与企业界同行，面向实现为全国旅游业增长作出积极贡献的目标。（完）